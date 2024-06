Mixtape: Teenager-Abenteuer der The-Artful-Escape-Macher angekündigt

Bei dem Xbox Games Showcase ging es am Sonntagabend nicht nur um Spiele, die exklusiv für Microsofts Xbox-Netzwerk erscheinen. Mit dabei waren auch allerhand weitere Entwickler, die ihre kommenden Multiplattform-Spiele vorstellten.

Eines davon war „Mixtape“ der Entwickler von Beethoven & Dinosaur, das von Annapurna Interactive vertrieben wird. In „Mixtape“ geht es um drei Freunde, die, angetrieben von jeder Menge guter Musik, ihr letztes Abenteuer am Vorabend ihres High-School-Abschlusses erleben.

Coming-of-Age-Geschichte mit jeder Menge Unfug

Die Entwickler des Singleplayer-Abenteuers beschreiben das Spiel „Mixtape“ als „die größten Hits der Teenagerfreundschaft, vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz“. Der Soundrack des Spiels enthält unter anderem Songs von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und mehr.

In „Mixtape“ begeben sich drei Freunde am Vorabend ihres High-School-Abschlusses auf ein letztes großes Abenteuer. Die Spieler erleben dabei ein Mixtape an Erinnerungen, vom Skateboarden und Fliegen bis hin zum Fotografieren in einem verlassenen Vergnügungspark nach Einbruch der Dunkelheit, dem Schlagen von Basebällen und dem Veranstalten eines Feuerwerks auf dem Rücksitz eines Autos. Das alles unterlegt mit dem Soundtrack einer ganzen Generation.

Abenteuer erscheint im nächsten Jahr

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Entwickler von Beethoven & Dinosaur für ihre Titel von Musik inspirieren lassen. Das Studio hatte zuvor das psychedelische Abenteuer „The Artful Escape“ veröffentlicht. Der Titel war für mehrere Auszeichnungen bei den Game Awards 2021 nominiert.

„Mixtape“ soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC erscheinen. Der Titel wird darüber hinaus vom ersten Tag an im Game Pass erhältlich sein.

