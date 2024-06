Flintlock The Siege of Dawn: 10-minütiges Gameplay erinnert an Forspoken

Flintlock The Siege of Dawn:

Ein zehnminütiger Gameplay-Walkthrough zu "Flintlock: Siege of Dawn" verschafft euch einen Eindruck von den Spielmechaniken. Viele Zuschauer fühlen sich hierbei an eine nicht ganz so gelungene Produktion von Square Enix erinnert.

Ein zehnminütiger Gameplay-Walkthrough zu „Flintlock: The Siege of Dawn“ wurde heute hochgeladen. Dabei handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel von den „Ashen“-Entwicklern, das unter anderem für PS4 erhältlich ist.

Als die Götter das Tor zum Jenseits öffnen, bekommen es die Menschen mit zahllosen Untoten zu tun. Um den Untergang der Menschheit abzuwenden, zieht ihr als Teil der Koalitionsarmee in den Kampf. Besiegt erst die Untoten und dann die Götter selbst!

Meistert das anspruchsvolle Kampfsystem, indem ihr Waffen und Magie sinnvoll miteinander kombiniert. Neben euren eigenen Fähigkeiten müsst ihr außerdem ein Team aus erprobten Kämpfern zusammenstellen. Nur gemeinsam habt ihr eine Chance, den Göttern das Handwerk zu legen.

Der 10 Minuten lange Gameplay-Walkthrough:

Nach der Eröffnungssequenz startet die Reise in Three Peaks. Hier lernt der seine Axt sowie die primären und sekundären Feuerwaffen kennen. Er muss sich an den rhythmusbasierten Kampf, das Parieren und das Blocken gewöhnen. Zudem trifft er Enki, der euch mit seiner Magie unterstützt. Anschließend wird dem Spieler das Rufsystem nähergebracht, das ihn seine Waffen und Ausrüstungsteile verbessern lässt.

Flintlock oder doch eher Flintspoken?

Mehrere Zuschauer fühlen sich hier stark an „Forspoken“ erinnert, wovon sich die Entwickler anscheinend inspirieren ließen. Es könnte quasi ein Remade des Action-RPGs von Square Enix sein, findet jemand. Ein anderer Nutzer bezeichnet das Spiel daher als „Flintspoken“.

Nach mehreren Verzögerungen soll „Flintlock: The Siege of Dawn“ am 18. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen. Im PS Store liegt der Preis bei 39,99 Euro. Habt ihr ein gültiges Plus-Abo, könnt ihr zehn Prozent sparen. Somit zahlt ihr fünf Euro weniger.

Wer an zusätzlichen Inhalten interessiert ist, sollte zur Deluxe Edition greifen. Dafür zahlt ihr 44,99 Euro. Neben dem Hauptspiel sind drei Outfits für die Protagonistin enthalten.

