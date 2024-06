Prince of Persia: Leveldesign, Kampfsystem & mehr – Diese Modernisierungen sind geplant

Auf der offiziellen Website stellte Ubisoft ein umfangreiches Interview zum Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" bereit. Hier verraten uns die Entwickler, welche Verbesserungen und Modernisierungen geplant sind.

In der aktuellen Ausgabe von „Ubisoft Forward“ lieferte uns der Publisher endlich ein Update zum Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“. Wie sich einem kurzen Teaser entnehmen ließ, wird die Neuauflage erst 2026 erscheinen.

Um die Fans trotzdem nicht ganz auf dem Trockenen sitzen zu lassen, stellte Ubisoft auf der offiziellen Website ein Interview mit Ubisoft Massive bereit. In diesem sprechen die Entwickler ausführlich über die Arbeiten am Remake. Laut Creative Director Bio Jade Adam Granger geht es seinem Team darum, das Original aus dem Jahr 2003 zu respektieren, zu modernisieren und zu erweitern.

Beispielsweise wird die Geschichte nicht verändert und bleibt im Remake erhalten. Auch Mechaniken wie die Wandläufe werden weitestgehend übernommen, während andere Elemente umfangreich modernisiert werden. Darunter die Spielwelt, das Leveldesign und die Art, wie das Spiel an Herausforderungen herangeht.

Entwickler möchten die Community überraschen

„Es gibt Kernelemente des Originalrezepts, die wir respektieren und hochhalten: Die Zeitkräfte, den Ton des Spiels und das Gameplay, das der Schwerkraft trotzt. Aber wir modernisieren Dinge wie zum Beispiel das Leveldesign und verbessern den Maßstab der Welt. Wir variieren auch die Herausforderungen ein bisschen mehr“, ergänzte Granger.

Gleichzeitig wird es Ubisoft Massive darum gehen, die Community mit dem Remake zu begeistern und zu überraschen. Zur Spielwelt des Remakes führte der Creative Director aus: „Die Poesie liegt in den Bildern und im Ton, in der Musik und im Klang. Wenn wir wirklich dafür sorgen können, dass sich die Leute in diese Welt versetzt fühlen, haben wir meiner Meinung nach gewonnen.“

Game Director Michael McIntyre ergänzte, dass die technischen Limitierungen der damaligen Hardware mittlerweile der Vergangenheit angehören. Dadurch wird der Palast im Remake deutlich umfangreicher ausfallen als noch im Original.

„Wir nutzen diesen erweiterten Maßstab, dieses gesteigerte Gefühl der Verbundenheit des Schlosses, das Gefühl, sich besser zu orientieren, weil man weit entfernte Orientierungspunkte sehen kann.““, sagte McIntyre.

Eine Modernisierung des Kampfsystems

Ebenfalls umfangreich überarbeiten möchte Ubisoft Massive das Kampfsystem des Originals, das sich mittlerweile veraltet anfühlt. Vor allem wenn man es mit den Kampfsystem moderner Hits wie „God of War“ oder „Dark Souls“ vergleiche. „Aber es gibt bestimmte Dinge, die am Kampfstil von Prince of Persia ikonisch sind“, so McIntyre weiter.

„Wie der Sprungschlag, bei dem man über einen Gegner springt und ihn trifft. Oder sich auf den Boden rollt und einen liegenden Gegner ersticht, um ihm mit dem Dolch Sand abzusaugen“.

„Es gibt Momente, die wir visuell und tempomäßig bewahren müssen. Darunter das Gefühl des Kampfes als akrobatischer Held, der der zahlenmäßig überlegenen Horde anmutig einen Schritt voraus bleibt“, heißt es abschließend.

Das Remake „Prince of Persia: The Sands of Time“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie die Entwickler von Ubisoft Toronto vor wenigen Tagen bestätigten, stießen sie kürzlich zur Entwicklung und unterstützen ihre Kollegen in Montreal mit ihrer Erfahrung.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren