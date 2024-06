Wonder Woman: Leak liefert Details zur Handlung, dem Gameplay und mehr

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Wonder Woman“ Ende 2021 wurde es recht still um den neuen Titel von Monolith Productions, dem Studio hinter „Mittelerde: Mordors Schatten“.

Während sich die Entwickler mit handfesten Infos weiterhin vornehm zurückhalten, lieferte uns eine Online-Umfrage frische Details zu „Wonder Woman“. Auch Konzeptzeichnungen waren in der besagten Umfrage zu finden. Dies lässt WB Games derzeit allerdings genau wie die Antworten der Umfrage mit einem Verweis auf das Copyright sperren beziehungsweise entfernen.

Wie so oft war das Internet jedoch schneller und trug die Informationen zu „Wonder Woman“, die in der Umfrage zu finden waren, zusammen. Diese drehen sich sowohl um die Handlung als auch die enthaltenen Charaktere und das Gameplay an sich.

Darum geht es in Wonder Woman

In der Beschreibung der Geschichte heißt es, dass sich Themyscira mit einer Invasion durch die Zauberin Circe konfrontiert sieht. Circe fällt mit „einer Armee aus Gorgonen, Zyklopen und anderen Monstern“ über die Insel her und ruft so Wonder Woman auf den Plan. Die Protagonistin kehrt nach Themyscira zurück, um ihre Schwestern im Kampf zu unterstützen.

Gleichzeitig wird es Wonder Woman darum gehen, ihre Beziehung zu Königin Hippolyta und anderen Amazonen zu reparieren, die sich durch Dianas Entscheidung, sie Jahre zuvor zu verlassen, betrogen fühlten. Neben Circe werden offenbar auch Medusa und Cheetah eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen.

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung Ende 2021 bestätigt, wird das aus den „Mittelerde“-Abenteuern bekannte Nemesis-System ein Comeback feiern. In „Wonder Woman“ soll das Nemesis-System „prozedural einen einzigartigen Cast an Begleitern und Feinden generieren“, die sich „an eure Entscheidungen beziehungsweise Aktionen erinnern“ und auf der Grundlage ihrer Überzeugungen agieren.

Das Lasso der Wahrheit kehrt zurück

Abschließend lieferte uns die Umfrage Details zum Gameplay. Zu den Features von „Wonder Woman“ gehören zum einen ein Freeflow-Kampfsystem, das mächtige Combos ermöglicht, sowie die Möglichkeit, sich fliegend durch die Spielwelt zu bewegen. Auch auf das ikonische Lasso der Wahrheit könnt ihr im Kampf zurückgreifen.

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Wonder Woman“ rechnen dürfen. Zuletzt erreichten uns Gerüchte, in denen von nicht näher konkretisierten Problemen bei der Entwicklung die Rede war. Eine offizielles Statement zu diesem Thema steht allerdings noch aus.

„Wonder Woman“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

