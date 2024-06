Wonder Woman: Das Projekt von Monolith könnte „in Problemen stecken“ – Gerücht

Seit der offiziellen Ankündigung Ende 2021 wurde es recht still um Monolith' Action-Titel "Wonder Woman". Laut dem Kinda Funny Games-Mitgründer Greg Miller könnte der Titel in nicht näher konkretisierten Problemen stecken.

Ende 2021 kündigten WB Games und die Entwickler von Monolith („Mittelerde: Mordors Schatten“) die laufenden Arbeiten an einem Videospiel zu „Wonder Woman“ an.

Klammern wir die Tatsache, dass Gal Gadot in dem Spiel nicht als Gesichtsmodell der Superheldin fungieren wird, einmal aus, lassen handfeste Details zu „Wonder Woman“ bis heute auf sich warten. Geht es nach dem ehemaligen IGN-Moderator und Gründer von Kinda Funny Games, Greg Miller, dann sollten wir auch auf absehbare Zeit nicht mit der Präsentation des Titels rechnen.

Auf die Frage angesprochen, ob „Wonder Woman“ auf dem Summer Game Fest 2024 enthüllt werden könnte, entgegnete Miller nämlich, dass sich das Projekt seinen Informationen zufolge „in Problemen befindet“.

Wie steht es um Wonder Woman?

Bei seiner Aussage betont Miller zunächst, dass er sich selbst nicht als Leaker und Industrie-Insider sieht. Allerdings ist er aufgrund seiner beruflichen Laufbahn innerhalb der Videospielindustrie gut vernetzt und bekam die unerfreulichen Informationen zu „Wonder Woman“ von jemandem zugespielt, der sich selbst als Insider bezeichnet.

Zur Thematik „Wonder Woman“ führte Miller aus: „Hier, du willst es? Du willst das Exklusive? Ich gebe dir meine ‚Jeff Grubb‘-Informationen. Im vergangenen Jahr – denn ich werde es zweideutig lassen – habe ich mit einem Insider gesprochen, der meinte: ‚Dieses Spiel [Wonder Woman] steckt in Problemen.‘“

„Das ist alles, das ist alles, was ich sagen werde. Ich hege also keine Hoffnung, dass sie sich in der Position befinden, etwas zu zeigen“, so Miller weiter. Was er mit seiner Aussage, dass der Titel „in Problemen steckt“ genau meint, verriet Miller nicht.

Eine neue Geschichte im Wonder Woman-Universum

Die Verantwortlichen von WB Games beziehungsweise Monolith kommentierten die Aussagen von Miller nicht. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Wonder Woman“ mit einer Singleplayer-Erfahrung zu tun, die uns eine ganz neue Geschichte im zugrunde liegenden Universum erzählt.

Wir schlüpfen in die Rolle der Amazonenkriegerin Diana von Themyscira und stehen vor der Aufgabe, ihre Heimat und die moderne Welt miteinander zu vereinen.

Zu den spielerischen Features gehört das aus den „Mittelerde“-Abenteuern bekannte Nemesis-System. Dieses sorgt laut Entwicklerangaben dafür, dass ihr eine engere Verbindung zu euren Verbündeten und Gegnern aufbauen könnt. Zudem sei durch das Nemesis-System gewährleistet, dass die Charaktere um euch herum auf nachvollziehbare Weise auf eure Taten und Entscheidungen reagieren.

„Wonder Woman“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

