Wonder Woman: Lead-UX-Designerin von God of War Ragnarök heuert bei Monolith an

Bereits im Rahmen der The Game Awards 2021 wurde bekannt gegeben, dass die „Mittelerde: Schatten des Krieges“-Macher von Monolith Productions an „Wonder Woman“ arbeiten.

Seitdem wurde es jedoch recht still um den ambitionierten Titel. Für ein neues Lebenszeichen sorgt in diesen Tagen Mila Pavlin, die zuletzt bei den Sony Santa Monica Studios als Lead-UX-Designerin am gefeierten Action-Titel „God of War: Ragnarök“ mitwirkte und damit maßgeblich für die Zugänglichkeitsfunktionen des Titels mitverantwortlich war.

Wie Mila Pavlin via Twitter bestätigte, entschloss sie sich dazu, die Santa Monica Studios zu verlassen und bei Monolith Productions anzuheuern.

Dort wird sie mit sofortiger Wirkung das Team hinter „Wonder Woman“ verstärken und den Posten der UX-Design-Directorin bekleiden. Wie Pavlin zudem andeutete, wird offenbar auch „Wonder Woman“ mit verschiedenen Zugänglichkeitsfunktionen versehen, durch die gewährleistet ist, dass Spieler und Spielerinnen mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit erhalten, das Comic-Abenteuer zu genießen.

„Ich bin jetzt seit einer Woche beim Wonder Woman-Spiel und bereits beeindruckt vom Engagement des Teams für Barrierefreiheit. Die Spieleindustrie fühlt sich auf wunderbare Weise anders an als noch vor ein paar Jahren!“, führte Pavlin in einem frisch abgesetzten Tweet aus.

„Wonder Woman“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S und erzählt laut offiziellen Angaben eine neue Geschichte rund um die Heldin Diana, die den Stamm der Amazonen und die Menschen der modernen Welt im Kampf gegen eine dunkle Bedrohung vereinen möchte.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, ist weiterhin unklar.

Been on the Wonder Woman game for a week now and already impressed with the teams dedication to accessibility. The game industry feels different than just a few years ago, in a Wonderful way! pic.twitter.com/35OHGGvvZM

— Mila Pavlin #Accessibility #WonderWoman (@MissFire4) January 8, 2023