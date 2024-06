Planet Divers: Planetarer Shooter im PlayStation-Store aufgetaucht – Konkurrenz für Helldivers 2?

Mit "Planet Divers" soll in diesem Jahr ein neuer Shooter auf den Markt kommen. Es scheint, dass "Helldivers 2" und "Halo" als Inspiration dienten.

Mit “Helldivers 2” konnten Sony Interactive Entertainment und Arrowhead Games in diesem Jahr große Erfolge feiern. Das findet offenbar Nachahmer, wie ein Blick in den PlayStation-Store vermuten lässt.

Gelistet ist dort ein Shooter namens “Planet Divers”, dessen Bezeichnung in Deutschland einige Leute triggern könnte, bei dem aber mutmaßlich das anfangs genannte Erfolgsspiel als Inspiration diente.

Zerstört die planetare Verteidigung

“Planet Divers” stammt von Nostra Games und soll laut der Produktbeschreibung am 10. Juli 2024 auf den Markt kommen. Davon abgesehen ist nicht viel über den Titel bekannt

In der Spielbeschreibung heißt es lediglich: “Lernt, schnell auf unkonventionelle Situationen zu reagieren. Manövriert euch durch hinterhältige Feinde und nutzt eure Angriffe, um die planetare Verteidigung zu zerstören.”

Das im PlayStation-Store veröffentlichte Produktbild und der gewählte Name des Spiels lassen ein Spiel vermuten, das sich an “Helldivers 2” anlehnt, aber auch Elemente von “Halo” aufgreift.

Allerdings: Laut der Feature-Auflistung handelt es sich bei “Planet Divers” um eine Neuveröffentlichung für Einzelspieler. Mehrspieler-Komponenten werden nicht erwähnt. Daher bleibt abzuwarten, welchem Konzept Nostra Games letztlich folgt.

Das sagt die Community zu Planet Divers

In den sozialen Netzwerken wird der mutmaßliche Klon hitzig diskutiert. Ein Reddit-User merkte beispielsweise an, dass “Planet Divers” aufgrund des Plurals ein Koop-Spiel vermuten lässt, was es nicht ist. Hierbei ist anzumerken, dass es bereits ein Spiel namens “Planet Diver” gibt.

Ein anderer Kommentator scherzte: “Wenn Helldivers und Halo ein Baby bekommen.“ Ebenfalls wurden weitere Möglichkeiten für Spiele genannt, die auf bekannten Vorlagen aufbauen, darunter: “Urge of Duty”, “Baldur’s Door 3”, “Spider-Person 3”, “Suberb Mario Siblings Wonder” und “Street Combatant 6”.

Ein weiterer Spieler warf scherzend ein: “Okay, aber um fair zu sein, Helldivers ist so offensichtlich von Starship Troopers und anderen Sachen inspiriert, dass sich in gewisser Weise der Kreis schließt.”

Es bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Womöglich kommt es am 7. November 2024 zu einer Überraschung und uns erwartet ein gänzlich anderes Spiel. Habt ihr “Planet Divers” schon auf der Wunschliste?

