PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Wisst ihr schon, was ihr am kommenden Wochenende spielen wollt? Wir hätten da auch noch ein paar Vorschläge für euch.

An diesem Wochenende dürfte es für einige Leser wohl keine Frage sein, mit welchem Spiel sie ihre wohlverdiente freie Zeit verbringen werden. Denn am 21. Juni erscheint „Shadow of the Erdtree“, der lange erwartete DLC zu FromSoftwares „Elden Ring“. Es wird die erste und einzige Erweiterung, die der Hit aus 2022 erhalten wird.

Dabei sorgt „Shadow of the Erdtree“ bereits vor seinem offiziellen Release für ganz schön Furore. Die kommenden Inhalte erreichten schon vor dem Launch den bislang höchsten DLC-Score auf Metacritic und entthronten dabei “The Witcher 3: Blood and Wine”.

An diesem Wochenende ist einiges los

Allerdings gibt es noch mehr Titel und Events, die eurer Aufmerksamkeit würdig sein könnten. So wollen wir etwa auf „The Elder Scrolls Online“ hinweisen, das unlängst das neue Kapitel „Gold Road“ und Update 42 erhalten hat. Das neue Kapitel bietet den Spielern eine neue, rund 30 Stunden lange Handlung. Dazu kommt das neue System Schriftlehre, mit dem die Spieler Fähigkeiten herstellen und anpassen können.

Wer auf der PlayStation ohne PS-Plus-Mitgliedschaft unterwegs ist und doch gerne einmal in Online-Modi hineinschnuppern mag, kann dies an diesem Wochenende tun. Die Online-Multiplayer-Modi für PS5- und PS4-Titel können am 22. und 23. Juni ohne ein Online-Abo gespielt werden. Die entsprechenden Spiele sind dabei allerdings nicht kostenlos.

Wer lieber nach einem neuen Spiel sucht, darf sich gerne bei dem neuen Sale im PSN-Store umsehen. Bei der neuesten Aktion sind mehr als 2.000 Titel im Preis reduziert. Dazu gehören Games wie “Kena: Bridge of Spirits” oder auch das Katzen-Abenteuer „Stray“. Aber auch Klassiker wie „Doom“ oder „Bloodborne“ gibt es derzeit wieder günstiger abzustauben.

Abonnenten des Xbox Game Passes können sich indes ebenfalls über neue Spiele freuen. Microsoft kündigte kürzlich die zweite Welle der Juni-Spiele an. Nach „My Time at Portia“ ist nun auch der Nachfolger „My Time at Sandrock“ mit dem Abo spielbar. In der nächsten Woche können sich die Nutzer dann auf Titel wie „EA Sports FC 24“ sowie „SteamWorld Dig“ und „SteamWorld Dig 2“ stürzen.

Welche Spiele sind bei euch an diesem Wochenende die Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

