Deals für PS5 & PS4: Im PSN-Store warten dicke Rabatte auf Schnäppchenjäger

Sony hat im PlayStation-Store einen umfangreichen Sale mit mehr als 2.000 Angeboten gestartet. Dazu gehören größere und kleinere Spiele, besondere Editionen und Erweiterungen, mit denen vorhandene Games ergänzt werden.

Einmal mehr sind viele wiederkehrende Angebote dabei. Das gilt etwa für “Kena: Bridge of Spirits”, das PSN-User im PlayStation-Store für 15,99 statt 39,99 Euro bekommen. PS-Plus-User erhalten einen Sonderrabatt und zahlen am Ende 13,99 Euro. Allerdings ist der Titel auch Bestandteil des Extra-Katalogs.

Auch “Stray” ist wieder im Sale vertreten. Wer das Spiel aufgrund der einstigen PS-Plus-Aufnahme noch nicht durch hat, kann für 17,99 statt 29,99 Euro zuschlagen. Das ergibt einen Rabatt in Höhe von 40 Prozent.

Doom, The Witcher 3 und Bloodborne im Sale

“The Witcher 3: Wild Hunt” ist recht häufig im PSN-Sale vertreten. Diesmal gibt es die Standardversion für 7,49 statt 29,99 Euro. Hier bietet sich allerdings der Kauf der Complete-Edition an, die momentan nicht im Preis reduziert ist, aber regelmäßig für weniger als 15 Euro verkauft wird.

Wie wäre es mit einer Runde “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”? Dank des neuen Sales können Interessenten für 23,09 Euro in das kurzweilige Abenteuer einsteigen. Hier beträgt der Rabatt satte 67 Prozent, aber nicht zum ersten Mal.

Ein ebenso regelmäßiges Angebot ist “Doom”. Der 80-Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 3,99 Euro fallen. Der Bethesda-Titel taucht regelmäßig in den Angebotslisten auf und bietet eine gute Gelegenheit, sich auf das kürzlich angekündigte “Doom The Dark Ages” vorzubereiten. Das rabattierte “Doom” ist ebenfalls ein Bestandteil von PS Plus Extra.

Ein wiederkehrender Gast ist zudem “Horizon Forbidden West”. Der Preis von 39,59 Euro wurde bereits zum fünften Mal erreicht. Er entspricht einem Rabatt von 34 Prozent. Allerdings: Die Disk-Version gibt es bei Amazon für einen etwas niedrigeren Betrag.

Während viele Spieler auf ein neues “Bloodborne”, ein Remaster oder ein Remake warten, gibt es das Original zum halben Preis. Im Zuge des neusten Sales werden Interessenten für 9,99 Euro fündig, allerdings nicht zum ersten Mal. Auch hier gilt: Der FromSoftware-Titel ist in der Extra-Bibliothek von PS Plus enthalten.

Ebenfalls im Angebot sind “The Eternal Cylinder” ab 6,24 Euro (mit PS Plus), “Jusant” für 17,49 Euro, “What Remains of Edith Finch” für 4,99 Euro, “Grim Fandango Remastered” für 3,74 Euro, “Trine 2: Complete Story” für 4,07 Euro und “Trine 4: The Nightmare Prince” für 7,19 Euro.

Das war längst nicht alles: Wie anfangs erwähnt, umfasst der neuste Sale mehr als 2.000 Angebote. Zumindest im Web-Store des PlayStation-Networks gibt es noch keine separate Übersicht über den heute gestarteten Sale. Allerdings sollte sie im Laufe des Tages dort auftauchen. In der Zwischenzeit werdet ihr auf psprices.com fündig.

Für Inhaber einer höherstufigen PS-Plus-Mitgliedschaft gilt außerdem: Seit gestern stehen die Neuzugänge für Extra und Premium zum Download bereit. Ebenfalls wurden die Games genannt, die im Juli 2024 aus den Bibliotheken verschwinden.

