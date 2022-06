Stray: Release-Termin und Integration in PS Plus Extra und Premium bestätigt

Nachdem es vor einigen Tagen zu einem einschlägigen Leak kam, folgte heute die offizielle Bestätigung. „Stray“ wird am 19. Juli 2022 für PS4, PS5 und PC erscheinen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen neuen Trailer.

Das Spiel, an dem BlurTwelve, ein Studio, das aus ehemaligen Ubisoft-Entwicklern besteht, arbeitet, befindet sich seit 2016 in der Entwicklung. Für die Veröffentlichung von „Stray“ sorgt Annapurna Interactive.

Eine Drohne und echte Katzen

In „Stray“ sind Spieler als Katze in einer zerfallenden Cyber-Stadt unterwegs. Dort interagieren sie mit der Umgebung, den Bewohnern und der Drohne B12, die dem Vierbeiner dabei hilft, einen Weg aus der Stadt zu finden und Bedrohungen zu umgehen.

In einem Beitrag auf dem PlayStation-Blog betonte Swann Martin-Raget, ein Produzent bei BlueTwelve Studio, dass die Vision des Spiels, das ursprünglich den Namen „HK Project“ trug, vor sieben Jahren von Koola und Viv, den Mitbegründern des Entwicklers, erschaffen wurde. Es sei erstaunlich zu sehen, dass es nun ein „echtes, vollwertiges Spiel ist“, das sehr bald erscheinen wird.

Außerdem wurde bestätigt, dass das Studio echte Katzen vor Ort hat, die als Inspiration und Animationsreferenz dienen. „Wir haben sogar zwei Katzen im Studio, die fast jeden Tag mit uns arbeiten“, heißt es dazu. Allerdings seien sie nicht die produktivsten Mitarbeiter, was Katzenbesitzer sicherlich nachvollziehen können. Den kompletten Blogbeitrag könnt ihr euch hier anschauen.

Stray als Teil von PS Plus Extra und Premium

Erwähnenswert ist, dass es sich bei „Stray“ um einen Titel handelt, der zum Launch in das PlayStation Plus-Programm aufgenommen wird. Abonnenten der Stufen Extra und Premium können den Titel ab dem Veröffentlichungstag ohne Zusatzkosten spielen.

Extra und Premium schlagen mit rund 100 bzw. 120 Euro pro Jahr zu Buche und gewähren einen Zugriff auf eine große Bibliothek an Spielen, auf die während der Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten zugegriffen werden kann.

Essential, das wie das bisherige PS Plus rund 60 pro Jahr kostet, umfasst hingegen die üblichen Inhalte und Feature, wie sie in den vergangenen Jahren geboten wurden – darunter die drei monatlichen „Gratis-Spiele“. Das dreistufige PS Plus wird hierzulande am 22. Juni 2022 eingeführt. Einzelheiten zu den Stufen findet ihr in dieser Meldung.

