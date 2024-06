4,72 Sterne im PSN: Beliebtes Katzenabenteuer für PS5 und PS5 zum neuen Bestpreis

Vor fast genau zwei Jahren veröffentlichte das Entwickler-Team von BlueTwelve Studios das Action-Adventure „Stray“ und sorgte damit für einiges an Aufsehen. Das lag vor allem an dem ebenso ungewöhnlichen wie interessanten Setting: Der Spieler schlüpft in die Rolle einer streunenden Katze, die sich durch eine von Robotern bevölkerten Welt bewegt.

Dabei freundet sie sich mit der hilfsbereiten Drohne B-12 an. Gemeinsam sucht dieses ungleiche Duo nach einem Weg aus der Stadt. Wer bisher nicht zugeschlagen hat, bekommt derzeit eine besonders günstige Gelegenheit geboten.

Absoluter Bestpreis für das Katzenabenteuer

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Spiel zuzulegen, sollte dringend einen Abstecher im offiziellen PlayStation Store einplanen. Dort findet derzeit nämlich eine Verkaufsaktion statt, bei der „Stray“ zum bisher niedrigsten Preis seit dem offiziellen Release im Juli 2022 bereitsteht.

Aktuell gibt es einen Rabatt in Höhe von 40 Prozent. Somit kostet das tierische Action-Adventure gerade mal 17,99 anstatt 29,99 Euro. Die Schnäppchenjäger können demnach einiges an Geld sparen.

Allzu lange sollten sie mit ihrer Shopping-Tour jedoch nicht warten, das Angebot ist nämlich zeitlich beschränkt. Den aktuellen Rabatt in Höhe von 40 Prozent gibt es lediglich bis zum 4. Juli 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Falls ihr die Disk-Version von „Stray“ vorzieht: Diese gibt es unter anderem bei Amazon, allerdings für einen höheren Betrag.

Wie gut ist Stray tatsächlich?

Das Katzenabenteuer „Stray“ war nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern kam sowohl bei der Fachpresse als auch bei den Spielern gut an und erntete überwiegend positive Kritiken. Auf der Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com steht es bei 83 Prozent beziehungsweise 8,3 von maximal zehn möglichen Punkten.

Auch die Wertungen im offiziellen PlayStation Store fallen hervorragend aus, dort kommt das Action-Adventure aktuell auf 4,7 von fünf Sternen. Auch in unserem Test konnte „Stray“ begeistern. Diese kleine Spieleperle ist aktuell so günstig zu haben wie nie zuvor.

Weitere Meldungen aus der PlayStation-Welt:

Neben „Stray“ sind derzeit übrigens noch viele andere Spiele im PlayStation Store extrem günstig zu haben. Beim aktuellen Sale stehen mehr als 2.000 Deals für die PS5 und die PS4 bereit, da dürfte eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei sein.

