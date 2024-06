Elden Ring Shadow of the Erdtree: Mit einer Schildkröte vereint im Schatten

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Zu der "Elden Ring"-Erweiterung "Shadow of the Erdtree" hat Bandai Namco einen frischen Werbespot veröffentlicht. In diesem sind sie auf die Schildkröte gekommen.

Bandai Namco Entertainment und From Software veröffentlichten am gestrigen Freitag die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für das Action-Rollenspiel „Elden Ring“. Die Erwartungen für das neueste Kapitel des Spiel des Jahres 2022 waren immens hoch. Schließlich mussten die Spieler zwei volle Jahre darauf warten, in die Zwischenlande zurückzukehren.

Mit einem neuen Werbespot stimmen die Verantwortlichen noch einmal auf das Abenteuer ein. Eine Mischung aus Live-Action- und Gameplay-Szenen soll eure Reise in die Schattenlande anheizen. Denn gemeinsam stehen alle Befleckten im Schatten und stellen sich den zahlreichen neuen Herausforderungen.

Shadow of the Erdtree ruft die Befleckten zurück

Der zuständige Game Director Hidetaka Miyazaki hat den Spielern weitere 40 Stunden voller Abenteuer beschert. Neue Landschaften, Bossgegner und Geschichten laden zum Erkunden ein, doch müsst ihr euch Messmer gegenüberstellen. Der Pfähler hat die Schattenlande in „Shadow of the Erdtree“ unter Kontrolle.

Seine Flamme entfachte die Läuterung dieses Landes, das vom Erdenbaum verborgen wird. Und ihr begebt euch auf die Spuren Miquellas. Der Halbgott, der als Sohn von Marika und Radagon zur goldenen Herrschaftslinie gehört, hat sich seines Fleisches, seiner Kraft und seiner Abstammung entledigt.

Kehrt ihr also nach Jahren zu „Elden RIng“ zurück, um Miquellas Wunsch nach der Rückkehr seines verheißenen Herren zu erfüllen?

Die Kritiker zeigten sich vor zwei Jahren bereits vom Hauptspiel vollkommen begeistert. Und auch die Erweiterung konnte überschwängliche Meinungen ergattern. Mit einem Schnitt von 95 Punkten konnte sich „Shadow of the Erdtree“ zu der bestbewerteten Erweiterung aller Zeiten aufschwingen.

Demnach konnte From Software die Erwartungen zumindest in der Hinsicht vollkommen erfüllen. Ob sie letzten Endes auch die Spieler begeistern können, wird man in nächster Zeit erleben. Schließlich müssen die Spieler erst einmal die Zeit in das Abenteuer stecken.

„Elden Ring“ erschien ursprünglich im Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Hier ist der neue Werbetrailer:

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren