Elden Ring: Update 1.12 ist da – Changelog listet alle Änderungen auf

Vor dem Launch von "Shadow of the Erdtree" laden Besitzer von "Elden Ring" ein ebenfalls gewaltiges Update. Der komplette Changelog liegt inzwischen vor.

FromSoftware hat für “Elden Ring” ein neues Update veröffentlicht, mit dem das hochdekorierte Action-Rollenspiel auf die Version 1.12 gebracht wird. Nachdem der Entwickler vor einigen Tagen einen ersten Ausblick auf die Änderungen und Neuerungen gab, liegt mit der Freischaltung des Updates der gesamte Changelog vor.

Patch 1.12 fügt unter anderem neue Inventarfunktionen hinzu, darunter die Markierung neu erhaltener Gegenstände mit einem „!“ und eine neue Registerkarte mit der Bezeichnung „Letzte Gegenstände“. Erhaltene Gegenstände lassen sich damit schneller überprüfen und verwalten.

Ebenfalls erhält “Elden Ring” mit dem Update Neuerungen bei den Beschwörungen, wie zum Beispiel aktive Pools, die nun in den NG+ einfließen. Hinzu kommen einzelne Pools, die im neu hinzugefügten Kartenmenü aktiviert oder deaktiviert werden.

Neue Haarschnitte, Balance-Anpassungen und mehr

Des Weiteren erhält „Elden Ring“ fünf zusätzliche Haarschnitte, die entweder bei der Charaktererstellung oder durch die Verwendung der Rebirth-Funktion ausgewählt werden.

Das war längst nicht alles. Im Changelog sind zahlreiche Balance-Anpassungen aufgeführt, die sich nicht zuletzt dem PvP-Modus widmen. Änderungen fließen hier unter anderem in verschiedene Waffen ein. Doch auch die allgemeine Balance erhielt Optimierungen.

Hinzu kommen Anpassungen an den Fähigkeiten, die in “Elden Ring” mal abgeschwächt und mal verstärkt wurden. Zudem ging es zahlreichen Fehlern an den Kragen. Insgesamt setzen sich die Änderungen und Verbesserungen aus den folgenden Punkten zusammen:

Neue Features

PvP-exklusive Balance-Anpassungen

Allgemeine Balance-Anpassungen

Ausrüstungs-Anpassungen

Fähigkeiten-Anpassungen

Fehlerbehebungen

Den kompletten Changelog mit allen Änderungen könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Bandai Namco anschauen.

Der große Elden-Ring-DLC folgt morgen

Das Update 1.12 ist nicht die größte “Elden Ring”-Veröffentlichung der Woche. Denn schon morgen geht es mit dem Launch der Erweiterung “Shadow of the Erdtree” weiter.

Im Gegensatz zum Update ist der DLC nicht kostenlos downloadbar, bringt aber einiges an neuen Inhalten in das Spiel. Während der heute veröffentlichte Launch-Trailer hier zur Ansicht bereitsteht, könnt ihr nachfolgend einen Blick auf den PLAY3.DE-Test zu “Shadow of the Erdtree” werfen:

Schon vor dem Launch stellte die rund 40 Euro teure Erweiterung für “Elden Ring” einen Rekord auf. Und auch zum Spiel selbst wurde kürzlich eine beeindruckende Verkaufszahl genannt.

