Boundary: Wo bleibt die Konsolenversion? Publisher mit schlechten Nachrichten

Im Jahr 2019 kündigten der Publisher Skystone Games und die Entwickler von Surgical Scalpels den Multiplayer-Shooter „Boundary“ an, der mit einem interessanten Konzept punkten sollte.

So verfrachteten die Entwickler die Mehrspielergefechte kurzerhand in die Schwerelosigkeit des Weltalls. Ursprünglich sollte „Boundary“ bereits im Jahr 2020 für die Konsolen und den PC erscheinen. Dazu kam es aufgrund diverser Verschiebungen allerdings nicht. Stattdessen erfolgte der Early-Access-Start auf dem PC erst im April 2023.

Trotz des Preises von knapp 25 Euro griffen in den ersten 24 Stunden mehr als 100.000 Spielerinnen beziehungsweise Spieler zu. Hinzukamen tausende positive Bewertungen auf Steam. Damit hörten die guten Nachrichten allerdings auch auf. In den Folgemonaten wurde es sehr still um „Boundary“, was schlussendlich zum möglichen Aus des Projekts geführt haben könnte.

Das sagt der Publisher

In einer offiziellen Mitteilung weist Skystone Games darauf hin, dass interne Verschiebungen und das Fehlen neuer Inhalte zur Entscheidung führten, den Publishingvertrag Ende Juni zu beenden. Der Publisher dazu: „In den letzten Monaten gab es erhebliche Verzögerungen und einen spürbaren Mangel an Inhaltsupdates für Boundary.“

„Trotz unserer besten Bemühungen und Unterstützung war der Entwickler nicht in der Lage, die notwendigen Updates und Verbesserungen zu liefern, um das Spiel am Leben zu erhalten. Dies hat zu wachsenden Bedenken in unserer Community geführt, und wir teilen eure Frustration.“

„Leider hat der Entwickler die schwierige Entscheidung getroffen, alle Dienste für das Spiel einzustellen, anstatt es in seinem aktuellen Zustand weiter zu betreiben“, kommentierten die Verantwortlichen von Skystone Games das Aus von „Boundary“ weiter. Wenig überraschend sehen die Entwickler von Surgical Scalpels das Ganze ein wenig anders.

In einem Statement deutete das Studio an, vertraglich zugesicherte Zahlungen nicht erhalten zu haben. Trotz der Tatsache, dass Skystone Games den Publishingvertrag mit Surgical Scalpels Ende Juni aufkündigt, möchte das Studio nicht aufgeben und versuchen, die Rechte an „Boundary“ zurückzuerhalten und die Arbeiten an dem Shooter fortzusetzen.

Wie geht es mit Boundary weiter?

Die Entwickler weiter: „Der Betrieb von Boundary wurde indessen eingestellt. Aber er wird nicht für immer aufhören. […] Wir halten stand, wir sind hier und wir werden Boundary niemals aufgeben.“

Eine Entwicklung, die darauf hindeutet, dass wir wohl nicht mehr mit dem Konsolen-Release von „Boundary“ rechnen sollten.

Denn auch wenn die Entwickler von Surgical Scalpels den Multiplayer-Shooter noch nicht aufgeben möchten, scheint seitens des Publishers Skystone Games kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mehr zu bestehen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen sehr zeitnah gekündigt wird.

Zum Vorwurf, vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet zu haben, äußerte sich Skystone Games nicht.

Weitere Meldungen zu Boundary.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren