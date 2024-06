PS5, Xbox und PC: Das sind die umsatzstärksten und meistgespielten Titel im Mai 2024

Kurz vor dem Ende des Monats Juni lieferten uns die Marktforscher von Newzoo interessante Statistiken aus dem vergangenen Monat. Im Detail geht es um die meistgespielten und umsatzstärksten Titel im Mai 2024. Wie gehabt beziehen sich die Charts auf die Märkte USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien.

Werfen wir einen Blick auf die Spitze der jeweiligen Charts, dann finden wir erst einmal nur wenig Überraschungen. Genau wie im Vormonat vereinten auch im Mai 2024 „Fortnite“, die aktuellen „Call of Duty“-Titel, „Minecraft“ und „Roblox“ die meisten aktiven Spielerinnen und Spieler auf sich.

Den größten Sprung legte Ubisofts frisch veröffentlichter Free2Play-Shooter „XDefiant“ hin. Dieser erfreute sich im letzten Monat großer Beliebtheit und sprang von Position 33 auf Rang 6. Ansonsten warten in den Top 20 der meistgespielten Titel diverse alte Bekannte aus den letzten Monaten.

Anbei die Top 20 der Titel, die im Mai 2024 die meisten aktiven User auf sich vereinten.

Position Vormonat Titel 1. 1. Fortnite 2. 2. Call of Duty: Modern Warfare 2, 3, and Warzone 2.0 3. 3. Minecraft 4. 4. Roblox 5. 5. Grand Theft Auto 5 6. 33. XDefiant 7. 8. EA Sports FC 24 8. 6. Rocket League 9. 7. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege 10. 10. Apex Legends 11. 9. Overwatch 1 & 2 12. 17. Diablo 4 13. 14. Destiny 2 14. 11. Die Sims 4 15. 13. Fallout 4 16. 15. NBA 2K24 17. 16. League of Legends 18. 18. Madden NFL 24 19. 19. Counter-Strike 2 and GO 20. 20 Valorant

Kommen wir zu den Spielen, die im letzten Monat die höchsten Umsätze generierten. Auch hier gab es in den Top 4 keine Bewegung. Diese setzen sich wie im Vormonat aus „Fortnite“, „EA Sports FC 24“ den „Call of Duty“-Titeln und „NBA 2K24“ zusammen. Der erste Neueinsteiger landete auf dem fünften Platz: „Ghost of Tsushima“.

Das Samurai-Abenteuer erschien im Mai 2024 für den PC. Weiter heißt es, dass der PC-Release auch die Verkaufszahlen der PlayStation-Fassungen noch einmal ankurbelte. Ebenfalls einen erfolgreichen Start feierte das Switch-exklusive Remake „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ auf dem sechsten Platz.

„Elden Ring“ wiederum gewann im Vergleich mit dem April 17 Plätze hinzu und kehrte im Mai 2024 auf Platz 20 in die Top 20 zurück. Eine Entwicklung, die vor allem auf den nahenden Release von „Shadow of the Erdtree“ im Juni 2024 zurückzuführen sein dürfte.

Nachfolgend die Top 20 der umsatzstärksten Spiele im Mai 2024.

Position Vormonat Titel 1. 1. Fortnite 2. 3. EA Sports FC 24 3. 2. Call of Duty: Modern Warfare 2, 3, and Warzone 2.0 4. 4. NBA 2K24 5. Neu Ghost of Tsushima 6. Neu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor 7. 14. Destiny 2 8. 5. Diablo 4 9. 8. Valorant 10. 18. Sea of Thieves 11. 9. Roblox 12. 7. MLB The Show 24 13. 13. Grand Theft Auto 5 14. 16. League of Legends 15. 10. Madden NFL 24 16. 11. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 17. 24. Apex Legends 18. 21. World of Warcraft 19. 6. Helldivers 2 20. 37. Elden Ring

