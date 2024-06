Dragon Age The Veilguard: Entwickler erklärt, warum AAA-Titel so früh angekündigt werden

Dragon Age The Veilguard:

Spiele großer Franchises, wie "Dragon Age: The Veilguard", werden meist Jahre vor dem eigentlichen Release angekündigt. Der Entwickler Mark Darrah sprach in einem neuen Video nun über die Gründe.

Nun müssen die Fans der „Dragon Age“-Reihe nicht mehr lange auf einen neuen Titel warten. BioWare kündigte an, dass „Dragon Age: The Veilguard“ bereits in diesem Herbst erscheinen soll.

Das Spiel erhielt nicht nur einen neuen Namen, sondern ist bereits sehr lange in Entwicklung. Mark Darrah, der ehemalige Executive Producer der „Dragon Age“-Reihe, sprach nun über die Gründe, warum immer mehr AAA-Titel Jahre im Voraus angekündigt werden.

Spiele sollen ins öffentliche Bewusstsein rücken

2020 verließ Mark Darrah den Entwickler BioWare, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Im letzten Jahr kehrte der Schöpfer des „Dragon Age“-Franchises jedoch zurück, um bei „Dragon Age: The Veilguard“ als Berater zu fungieren.

In einem neuen Video ging der Entwickler auf die Frage ein, warum Spiele mittlerweile früh angekündigt werden, obwohl der Release noch Jahre entfernt ist. „Es kann Gründe geben, warum es für das Studio oder den Publisher wichtig ist, dass das Spiel im öffentlichen Bewusstsein ist“, so Darrah auf YouTube.

„Es könnte sein, dass der Publisher ein wenig schwächelt und die Öffentlichkeit daran erinnert werden soll, dass er noch wichtige Spiele in der Hinterhand hat. Möglich ist auch, dass das Studio das Spiel ankündigen will, weil es befürchtet, dass der Publisher es sonst einstellen könnte.“

Laut Darrah sei die frühe Ankündigung jedoch keine gute Strategie, um die Aufmerksamkeit und den Hype für ein Spiel zu steigern. Außerdem gab der Entwickler an, dass nur weil ein Studio angibt, an einem neuen Spiel zu arbeiten, dies nicht gleich bedeuten würde, dass sich das Team auch voll und ganz auf den Titel konzentriert.

Kommendes Rollenspiel ist schon lange in Entwicklung

„Dragon Age 4“ war bereits einige Jahre in Arbeit, bevor es offiziell angekündigt wurde. 2015 begann die Entwicklung unter dem Codenamen „Joplin“. Die Arbeit daran wurde jedoch einige Zeit unterbrochen, bevor sie 2017 ganz eingestellt wurde.

2018 wurde die Entwicklung angeblich unter dem Namen „Morrison“ neu gestartet. Das Spiel wurde 2022 als „Dragon Age: Dreadwolf“ angekündigt. Nun soll der Titel unter dem neuen Namen „Dragon Age: The Veilguard“ im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

