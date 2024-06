SteamWorld Heist 2: Ups – Strategiespiel erscheint doch nicht im Game Pass

Im vergangenen April wurde mit „SteamWorld Heist 2“ ein weiterer Titel der „SteamWorld“-Reihe angekündigt. Bei dem Game von Thunderful Development und Thunderful Publishing handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel rund um Captain Leeway und seine bunte Truppe.

„SteamWorld Heist 2“ wird bereits am 8. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Anders als zuvor angekündigt kommt das Spiel zum Release aber nicht in den Xbox Game Pass.

PR-Team hat Game-Pass-Logo versehentlich hinzugefügt

Bei der offiziellen Ankündigung von „SteamWorld Heist 2“ war neben den verschiedenen Plattformen auch das Logo des Xbox Game Passes zu sehen. Auch in den Tweets und Trailern zu dem Spiel war das Spiele-Abo aufgeführt. Mittlerweile wurden jedoch alle Hinweise auf den Game Pass gelöscht.

Auf Nachfragen der Kollegen von Xbox Era gab das zuständige PR-Team von „SteamWorld Heist 2“ an, dass es eigentlich nie geplant war, das Spiel in Microsofts Abo zu veröffentlichen. „Wir haben versehentlich ein Game-Pass-Logo in unseren Enthüllungstrailer eingefügt“, so FortySeven PR. „Das Spiel wird NICHT im Game Pass erhältlich sein.“

Andere Spiele der Reihe gibt es jedoch im Abo

Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann sich dieser Tage trotzdem über Spiele der „SteamWorld“-Reihe freuen. Seit dem 26. Juni sind „SteamWorld Dig“ und der Nachfolger „SteamWorld Dig 2“ Teil des Angebots und können auf der Konsole und über die Cloud gespielt werden.

In „SteamWorld Heist 2“ können die Spieler ab August eine ausgedehnte Welterkundung mit Echtzeit-Seeschlachten mit Captain Leeway und seiner Crew erleben. Das Strategiespiel bietet ein umfangreiches Jobsystem sowie mehr als 150 Waffen, Gebrauchsgegenstände und Schiffsausrüstung. Wie bei dem Vorgänger aus 2016 setzt auch der kommende Nachfolger auf das taktische Positionieren der Charaktere und das Abprallen von Schüssen. Dazu kommen Seekämpfe und eine erkundbare Überwelt.

