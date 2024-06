PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Auch an diesem Wochenende werden wahrscheinlich einige von euch durch die Zwischenlande von „Elden Ring“ oder die Schattenlande der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ reisen. Kürzlich erst konnten die Entwickler von FromSoftware und der Publisher Bandai Namco die erste Verkaufszahl des DLCs enthüllen.

Heute wurde dann das positive Feedback der Fachpresse mit einem neuen Accolades-Trailer gefeiert. Denn die internationalen Kritiken überschlugen sich gar mit guten Wertungen. Auch in unserem Test konnte „Shadow of the Erdtree“ überzeugen.

Sollte es euch an diesem Wochenende nicht in die düstere Welt von „Elden Ring“ ziehen, haben wir hier weitere Vorschläge, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könntet.

Interessante Angebote im PlayStation Store

Im PlayStation Store sind kürzlich neue Deals angelaufen, bei denen Nutzer bis zu 80 Prozent sparen können. Mit dabei sind unter anderem Titel wie „Hogwarts Legacy“, das Remake von „Dead Space“ oder auch das kürzlich von Xbox rübergeschwappte „Grounded“.

Interessant wird es auch für Fantasy-Fans, denn das im März erschienene „Dragon’s Dogma 2“ ist im PlayStation Store gerade vergünstigt zu haben. Spieler können dabei sowohl bei der normalen Version als auch bei der Digital Deluxe Edition sparen. Wer sich das Abenteuer vor dem Kauf erst einmal anschauen will, kann dies nun mit einer kostenlosen Testversion tun.

Wer auf dem PC spielt, sollte einmal einen Blick hinüber zu Steam werfen. Am 27. Juni ist dort der große Summer Sale gestartet, der noch bis zum 11. Juli andauern wird.

Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium könnten an diesem Wochenende auch noch einmal das Angebot des Abonnements überfliegen. Denn ein neuer Monat steht vor der Tür, was bedeutet, dass wieder einige Titel aus den Bibliotheken verschwinden. Allerdings werden diese auch wieder ersetzt: die neuen Spiele für Juli wurden bereits bekanntgegeben.

Was habt ihr an diesem Wochenende so vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

