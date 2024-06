PS5 & PS4: Weekend-Sale im PSN lässt die Preise schrumpfen

Sony Interactive Entertainment hat im PlayStation-Store einen kleinen und kurzfristigen Sale gestartet. Er lässt die Preise von mehr als 150 Spiele, Editionen und Erweiterungen schrumpfen.

Nur selten wurden neue Bestpreise erreicht. Aber im Fall von “Hogwarts Legacy” gilt etwa: Günstiger war das Abenteuer in der Welt von “Harry Potter” im PSN bisher nicht zu haben. Der 50-Prozent-Rabatt lässt den zu zahlenden Betrag auf 34,99 bzw. 37,49 schrumpfen, abhängig davon, ob die PS4- oder PS5-Fassung gewählt wird.

BioShock, DOOM, Grounded und mehr

Keinen neuen Bestpreis erreichte auch das Remake von “Dead Space”. Allerdings sank der Preis erst zum zweiten Mal von 79,99 auf 27,99 Euro, sodass es sich um einen durchaus bemerkenswerten Deal handelt. Auch für “Grounded” gibt es nach dem Wegfall der Xbox-Exklusivität einen neuen Rabatt. Zum zweiten Mal in Folge werden 27,99 statt 39,99 Euro fällig.

“DOOM Eternal” ist ein Dauergast im PSN-Sale. Wer sich mit dem Titel auf das kürzlich angekündigte “Doom The Dark Ages” einstimmen möchte, ist mit 9,99 Euro dabei und spart 75 Prozent des im PlayStation-Store üblichen Preises. Die “DOOM Slayers Collection” ist für 7,49 Euro im Sale vertreten.

Spieler, die “Red Dead Redemption 2” noch immer nicht besitzen, schlagen für 19,79 statt 59,99 Euro zu. Das Western-Epos befindet sich ebenfalls in der Bibliothek von PS Plus Extra. “BioShock: The Collection” ist erneut dabei. Der Preis sank um 80 Prozent auf 9,99 Euro.

Die “Control Ultimate Edition” kann für 9,99 statt 39,99 Euro obendrauf gepackt werden, befindet sich aber auch in der Extra-Bibliothek. „Deathloop“ gibt es für 13,99 statt 69,99 Euro. Den bisherigen Bestpreis im PSN erhielt “Payday 3”. Hier sorgte der Offline-Modus mit Online-Pflicht kürzlich für Schlagzeilen. Spieler können sich für 19,99 statt 39,99 Euro dem Shooter widmen.

Das waren nur wenige Beispiele aus dem heute gestarteten Weekend-Sale im Playstation-Store: Die komplette Übersicht mit mehr als 250 Angeboten hält Sony Interactive Entertainment unter anderem im Web-Store parat.

Falls diesmal nichts für euch dabei ist, ihr aber eine Mitgliedschaft bei PlayStation-Pus abgeschlossen habt: Die Essential-Neuzugänge für Juli 2024 wurden in dieser Woche angekündigt. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag. In der Zwischenzeit solltet ihr euch die Essential-Spiele des Vormonats sichern, bevor sie verfallen.

