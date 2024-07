PS5 & PS4: Schießeisen, Anime und Traktoren bei den Vorbestellungen im PS Store beliebt

In den vergangenen Wochen wurden einige Spiele und Addons veröffentlicht, darunter das mit Spannung erwartete “Shadow of the Erdtree”, die erste und einzige Erweiterung für den RPG-Hit “Elden Ring”. Das brachte frischen Wind in die Vorbestell-Charts im PlayStation-Store, wobei das Spiel auf dem ersten Platz wie schon die Teile der Vorjahre ein Dauergast ist.

Die Vault-Edition von “Call of Duty: Black Ops 6” hat es vielen Spielern dermaßen angetan, dass sie eine Vorbestellung aufgeben. Hier locken unter anderem ein früher Zugang zur offenen Beta und einige Zusatzpakete. Mit 109,99 Euro ist es allerdings kein günstiger Spaß. Das Cross-Gen-Bundle von “Call of Duty: Modern Warfare 6” schnappte sich den vierten Rang.

Spieler wollen mit einem Traktor losziehen und ihre Felder bestellen

Die Ultimate-Edition von “Dragon Ball: Sparking! Zero” ist ebenfalls äußerst beliebt, trotz des hohen Preises von 119,99 Euro. Käufer profitieren unter anderem von einem dreitägigen Early Access und dem Season-Pass, der im Paket enthalten ist.

Direkt nach der Ankündigung konnte der “Landwirtschafts-Simulator 25” weit vorn einsteigen. Das Year-1-Bundle, das neben dem Spiel den Season-Pass für das erste Jahr umfasst, landete als drittes Spiel auf dem Treppchen. Nur zwei Ränge dahinter ist die Standardversion positioniert.

Ebenfalls unter den zehn meistvorbestellten Spielen und Addons befindet sich die Erweiterung “Final Fantasy 14: Dawntrail”, allerdings zum letzten Mal: Die reguläre Freischaltung erfolgt in der kommenden Nacht, nachdem der Vorabzugang am Wochenende für Probleme gesorgt hatte. Auch für Ubisoft lief es gut: “Assassin’s Creed Shadows” und “Star Wars Outlaws” sind gefragt. Für “Astro Bot” (Vorschau auf PLAY3.DE) ging es in dieser Woche weiter nach unten.

Nachfolgend die Top 20 der “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation-Store:

Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle €89,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Final Fantasy 14: Dawntrail €44,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 EA Sports MVP-Bundle €159,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Die Sims 4 Verliebt-Erweiterungspack €39,99 Dragon Ball: Sparking! Zero €79,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Black Myth: Wukong €69,99 Astro Bot €69,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition €109,99 Assassin’s Creed Shadows Gold Edition €109,99

Die Vorbestellungen geben nur bedingt einen Hinweis auf die späteren Verkäufe, da Sony keine weiteren Informationen mitliefert und unklar ist, welchen Anteil sie am Gesamtabsatz tatsächlich haben.

Die Häufung von kostspieligen Editionen lässt den Schluss zu, dass vor allem die größten Fans und Spieler, die vom Early Access und dergleichen profitieren möchten, vorzeitig zugreifen. Viele andere Spieler dürften bis zu den ersten Testergebnissen oder Spielererfahrungen warten.

Eine Übersicht darüber, welche Spiele im Mai am häufigsten aus dem PlayStation-Store geladen wurden, halten wir in der verlinkten Meldung bereit.

