Black Myth Wukong: Guangzhi und Red Loong – Gameplay zeigt Kämpfe gegen mächtige Bosse

In dieser Woche erreichte uns ein weiteres Gameplay-Video zum vielversprechenden Action-Rollenspiel "Black Myth: Wukong". Dieses Mal stellt sich der Protagonist einem Duell mit den beiden mächtigen Bossen Guangzhi und Red Loong.

Mit „Black Myth: Wukong“ befindet sich beim chinesischen Entwicklerstudio Game Science ein ambitioniertes Action-Rollenspiel in Entwicklung, das im Sommer erscheint.

In dieser Woche erreichte uns bereits ein neues Gameplay-Video, das Eindrücke aus dem Kampfgeschehen lieferte. Solltet ihr das besagte Video verpasst haben, könnt ihr es hier nachholen. Ab sofort steht ein weiteres Video zur Ansicht bereit, das erneut die Kämpfe gegen mächtige Bosse in den Fokus rückt.

Dieses Mal tritt der Protagonist gegen den Guangzhi und Red Loong an. Wie die Spielszenen verdeutlichen, standen bei der Umsetzung der Kämpfe von „Black Myth: Wukong“ diverse Soulslike-Titel Pate.

Das hat es mit den beiden Bossen auf sich

Guangzhi wird als ein „wolfsähnliches Biest“ beschrieben, das „seine Fähigkeiten in einem Kloster perfektioniert hat“. Mithilfe der sogenannten „Roten Flut“ ist er in der Lage, umfangreiche Combos mit feurigen Effekten auszuführen.

Vor allem seine Geschwindigkeit, die der des Protagonisten durchaus ebenbürtig ist, macht Guangzhi zu einem Gegner, der euch mit mächtigen Combos unter Druck setzt.

Bei Red Loong handelt es sich um einen „versteckten Boss“, der euch im Kampf alles abverlangen soll. Vor allem seinen rasiermesserscharfen Schwanz, der Blitze kanalisiert, solltet ihr stets im Auge behalten.

Genau wie in anderen Soulslike-Abenteuern kommt es auch in den Bosskämpfen von „Black Myth: Wukong“ auf die richtige Strategie und schnelle Reaktionen gleichermaßen an.

Auch Sammler kommen auf ihre Kosten

Im vergangenen Monat lieferten uns die Entwickler nicht nur weitere Eindrücke zu „Black Myth: Wukong“. Des Weiteren kündigte Game Science an, dass das Action-Rollenspiel sowohl in einer normalen Version als auch gleich zwei Editionen für Sammlerinnen und Sammler veröffentlicht wird.

Welche Inhalte die Collector’s- und Deluxe-Editionen zu bieten haben, verraten wir euch hier. Die Sammlerausgaben erscheinen genau wie die normale Fassung am 20. August 2024 für die PS5 und den PC.

Die Umsetzungen für die Xbox Series X/S benötigen noch etwas mehr Zeit und sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

