Black Myth Wukong: 4K-Video mit weiteren Gameplay-Eindrücken aus dem Action-RPG

In weniger als zwei Monaten erscheint das vom chinesischen Studio Game Science entwickelte Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ für den PC und die PS5.

Zum Start in die neue Woche erreichte uns ein neues Gameplay-Video zu „Black Myth: Wukong“, das im 4K-Format vorliegt. Das Video bringt es auf eine Laufzeit von rund sieben Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf das ambitionierte Action-Rollenspiel. Der Fokus liegt dabei auf dem Kampfsystem.

Zu sehen sind sowohl kleinere Widersacher als auch mächtige Bosse. Aber seht doch einfach selbst.

Die spannende Reise des legendären Affenkönig

Die Geschichte von „Black Myth: Wukong“ basiert auf dem bekannten Roman „Die Reise nach Westen“, die zu den vier klassischen Werken der chinesischen Literatur zählt. Wir schlüpfen in die Rolle des legendären Affenkönigs und finden uns laut offiziellen Angaben in einer Welt wieder, die mit zahlreichen Geheimnissen und gefährlichen Gegnern versehen wurde.

Genau wie in der bekannten Romanvorlage greift der Protagonist im Kampf nicht nur auf seine beeindruckende Kraft und klassische physische Angriffe zurück. Gleichzeitig räumen euch die Entwickler den Zugriff auf diverse Listen und magische Fähigkeiten ein. Diese versetzen euch beispielsweise in die Lage, euch in eine Zikade zu verwandeln und Gegner unbemerkt zu umgehen.

„Als Auserkorener machst du dich auf eine Reise voller Herausforderungen und Wunder, um die Wahrheit hinter einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken“, so die Entwickler weiter.

Die Xbox-Version erscheint etwas später

In der offiziellen Ankündigung heißt es weiter: „Black Myth: Wukong kombiniert eine spannende Geschichte mit atemberaubender Grafik und einer einzigartigen Interpretation der Action-RPG-Formel. Die Spieler erkunden ein faszinierendes Reich voller Wunder und Entdeckungen der alten chinesischen Mythologie, atemberaubender Landschaften und einer vielfältigen Besetzung unvergesslicher Charaktere, basierend auf dem gefeierten Roman Die Reise nach Westen.“

„Black Myth: Wukong“ erscheint am 20. August 2024 für den PC und die PS5. Im letzten Monat räumten die Verantwortlichen von Game Science ein, dass die Umsetzung für die Xbox Series X/S etwas später erscheint.

Einen handfesten Termin spendierte das Studio der Xbox-Fassung bislang allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass das Team hier noch etwas mehr Zeit für die Optimierung benötigt.

