Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Demo steht zum Download bereit – Frische Eindrücke im Trailer

Kunitsu-Gami Path of the Goddess:

"Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" gehörte ebenfalls zu den Titeln, die Capcom im Rahmen des Showcase heute Nacht präsentierte. Wer selbst Hand anlegen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine kostenlose Demo.

In der heutigen Nacht von Monat auf Dienstag fand die neueste Ausgabe von Capcoms digitalem Showcase statt. Das Event nutzte Capcom unter anderem, um uns einen ersten Gameplay-Trailer und den Releasetermin zu „Dead Rising Deluxe Remaster“ zu liefern.

Ein weiterer Titel, den uns Capcom auf dem Showcase präsentierte, ist das ungewöhnliche Abenteuer „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Im Zuge der Präsentation zauberte der Publisher eine kleine Überraschung aus dem Ärmel. Wie Capcom bekannt gab, steht ab sofort eine kostenlose Demo zum Download bereit.

Die besagte Probefassung könnt ihr kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen.

Taktische Kämpfe in Echtzeit

Capcom beschreibt „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ als ein „einzigartiges, von Japan inspiriertes Kagura-Action-Strategiespiel für Einzelspieler.“ Ihr findet euch auf einem legendären Berg wieder, der von einer Entweihung durch eine dunkle Macht betroffen ist.

Zu den spielerischen Besonderheiten gehört der Tag- und Nacht-Rhythmus.

Am Tag macht ihr euch in „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ daran, die entweihten Dörfer zu reinigen. Gleichzeitig rekrutiert ihr Mitstreiter, die euch im Kampf zur Seite stehen. Bricht die Nacht herein, seht ihr euch mit gefährlichen Gegnern konfrontiert, die Jagd auf die heilige Maid machen und euch davon abhalten wollen, die entweihten Dörfer zu reinigen.

Spielerisch bieten die Kämpfe eine Mischung aus Strategie, Action in Echtzeit und Tower Defense-Elementen.

Kollaboration mit Okami angekündigt

Um die Nutzerinnen und Nutzer zum Spielen der Demo zu bewegen, kündigte Capcom eine Kollaboration mit der beliebten „Okami“-Marke an. Diese ebnet verschiedenen Inhalten auf Basis von „Okami“ den Weg in „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Darunter Kostümen, Waffen und Musik.

Sollte die Demo oft genug gespielt werden, möchte Capcom die „Okami“-Inhalte nach dem Release von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ kostenlos anbieten.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ erscheint am 19. Juli 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

