Dark Souls Redemption: Manga auch in deutscher Sprache erhältlich

Das “Dark Souls"-Universum hat mehr als Spiele zu bieten. Manga-Fans können sich in ein neues Abenteuer stürzen, das inzwischen in einer deutschsprachigen Version vorliegt.

Bandai Namco Entertainment erinnert an die Veröffentlichung einer deutschsprachigen Version von “Dark Souls Redemption”. Hierbei handelt es sich um einen Manga vom Altraverse-Verlag.

Auf mehr als 200 Seiten des ersten Bandes stoßen Fans auf eine neue Handlung, die von einer Gilde mysteriöser Gestalten und einer jungen Frau erzählt.

Frankreich legte mit guter Platzierung vor

“Dark Souls Redemption” wurde hierzulande im vergangenen Juni veröffentlicht und ist unter anderem bei Amazon erhältlich, wo 12 Euro für das Taschenbuch bzw. 7,99 Euro für die Kindle-Version fällig werden.

Es handelt sich um eine Eigenproduktion des französischen Verlegers Mana Books, der das Büchlein in Zusammenarbeit mit Bandai Namco erschuf.

In Frankreich wurden seit der Veröffentlichung von “Dark Souls Redemption” am 6. Juni 2024 mehr als 7.300 Exemplare des ersten Bandes verkauft, was ihn laut der Pressemeldung zum drittbesten Manga-Start im Jahr 2024 macht.

Die Erzählung stammt von Julien Blondel und wurde vom Künstler Shonen illustriert. Geboten wird eine offizielle und neue Geschichte, die sich in der düsteren Welt von “Dark Souls” abspielt.

“Die letzten Drachen sind gefallen und das Feuer lange ausgebrannt … Doch dann lebt die Flamme plötzlich wieder auf und bringt Licht in eine verwüstete Welt. Im selben Moment erwacht eine junge Frau erneut zum Leben. Doch ihr fehlt jegliche Erinnerung, wer sie ist”, heißt es zur Handlung.

Während sie von einer Gilde mysteriöser Gestalten verfolgt wird, versucht sie, die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufzudecken und begegnet einem Mann, der als Schlüssel zu allem erscheint. Eine Leseprobe gibt es hier.

In „Dark Souls Redemption“ begleiten Leser eine junge Frau. (Bild: Altraverse)

Manga für Fans von Elden Ring

Fans von “Elden Ring” können sich wiederum mit “Der Weg zum Erdenbaum” beschäftigen. Hier kam zuletzt Band 4 auf den Markt, nachdem die vorangegangenen Bände im Vorjahr veröffentlicht wurden. Kaufinteressenten werden auch hier bei Amazon fündig.

“Dark Souls” und “Elden Ring” entstanden bei FromSoftware. Zusammen mit Bandai Namco brachte der Entwickler erst kürzlich ein gewichtiges Addon auf den Markt. “Shadow of the Erdtree” punktete bei Spielern und Testern gleichermaßen. Unser Review zum “Elden Ring”-DLC liefert weitere Details.

