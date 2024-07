Splinter Cell: So nahm Metal Gear Solid Einfluss auf Ubisofts Stealth-Klassiker

In einem Interview blickte Francois Coulon, der Game Director des originalen "Splinter Cell", noch einmal auf die Entwicklung des Klassikers zurück. Dabei sprach er unter anderem über den kreativen Einfluss von "Metal Gear Solid".

Mit „Metal Gear Solid“ (1998) revolutionierten Hideo Kojima und sein Team seinerzeit das Stealth-Genre und riefen zahlreiche Nachahmer auf den Plan, die vom Erfolg des legendären Klassikers profitieren wollten.

Zu den erfolgreichsten Konkurrenten entwickelte sich die „Splinter Cell“-Reihe von Ubisoft. Das erste „Splinter Cell“ erschien 2002 zunächst zeitexklusiv für die Xbox. 2003 folgten zudem Umsetzungen für den PC, die PS2 und Nintendos Gamecube. Im Interview mit Retro Gamer blickte Francois Coulon, der damalige Game Director, noch einmal auf die Arbeiten am ersten „Splinter Cell“ zurück.

Wenig überraschend bestätigte Coulon, dass der Erfolg und gleichzeitig auch die spielerische Qualität von „Metal Gear Solid“ spürbaren Einfluss auf die Entwicklung von Sam Fishers Abenteuer nahmen.

Coulon spricht von der perfekten Stealth-Formel

Laut Coulon verdeutlichte „Metal Gear Solid“ den Entwicklern von Ubisoft, wie ein Stealth-Titel aussehen muss. Vor allem die Tatsache, dass die Spielerinnen und Spieler im Fall eines Scheiterns in „Metal Gear Solid“ stets wussten, was sie falsch gemacht haben, sorgte laut Coulon dafür, dass das Stealth-Genre grundlegend revolutioniert wurde und einen großen Schritt nach vorne machte.

Gleichzeitig habe „Metal Gear Solid“ dem Team von Ubisoft vor Augen geführt, welche Mechaniken vonnöten sind und wie diese in einem Stealth-Titel umgesetzt werden müssen. „Es ist ein vollständiger und konsistenter Regelsatz, der den Weg für jedes Stealth-Spiel ebnet“, ergänzte der Game Director hinter dem originalen „Splinter Cell“.

„Entfernt man eines seiner Elemente, wird das Spielerlebnis langweilig, frustrierend oder lächerlich. Metal Gear Solid wurde in dieser Hinsicht perfekt umgesetzt. Es gab keine Frustmomente. Man weiß, warum man verliert, und man gibt nicht dem Spiel die Schuld dafür.“

Ubisoft arbeitet an einem Remake zu Splinter Cell

Ende 2021 kündigte Ubisoft an, dass „Splinter Cell“ in Form eines Remakes zurückkehrt. Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der Enthüllung oder gar dem Release rechnen dürfen. Zuletzt machten Berichte um eine mögliche Präsentation in der aktuellen „Ubisoft Forward“-Episode die Runde.

Gerüchte, die sich leider nicht bewahrheiteten. Das Remake zu „Splinter Cell“ entsteht auf Basis der Snowdrop Engine. Diese kam in der Vergangenheit bei Titeln wie „The Division 2“ sowie dem grafisch durchaus imposanten „Avatar: Frontiers of Pandora“ zum Einsatz.

Weiter versprachen die Entwickler in der offiziellen Ankündigung, dass sie „Splinter Cell“ im Rahmen des Remakes rundum modernisieren möchten. Gleichzeitig rief das Team von Ubisoft Toronto intern das Ziel aus, den Geist der frühen „Splinter Cell“-Spiele zu bewahren.

