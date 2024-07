Piranha Bytes: Nach der Schließung – Was passiert mit Gothic, Elex und Risen?

Aufgrund der Schließung von Piranha Bytes durch die Embracer Group entschieden sich die beiden Veteranen Jennifer und Björn Pankratz dazu, mit Pithead ein neues Studio zu gründen. Doch was bedeutet das Ganze für Marken wie "Gothic", "Risen" oder "Elex"?

Aufgrund eines rund zwei Milliarden US-Dollar schweren Deals, der im letzten Jahr kurz vor dem Abschluss platzte, leitete die Embracer Group in den letzten Monaten einen rigorosen Sparkurs in die Wege.

Im Rahmen der Sparmaßnahmen entließ die Embracer Group hunderte Mitarbeiter, stellte diverse Projekte ein und schloss mehrere Studios. Wie sich in dieser Woche abzeichnete, traf es Ende Juni auch das deutsche Studio Piranha Bytes. Die Tatsache, dass die Finanzierung durch die Embracer Group auslief und kein Käufer gefunden werden konnte, soll das Schicksal von Piranha Bytes besiegelt haben.

Des Weiteren wurde in dieser Woche bestätigt, dass mit Jennifer und Björn Pankratz zwei Veteranen der „Gothic“- und „Elex“-Macher ein eigenes Studio gründeten: Die Pithead Studios.

Was passiert mit Marken wie Risen und Elex?

Zu den bekanntesten Werken von Piranha Bytes gehören „Gothic“, „Elex“ oder „Risen“. Aufgrund der Schließung des deutschen Studios stellte sich den Fans der Reihen natürlich die Frage, wie es mit den Marken weitergehen wird. In einem Discord-Statement an die Community wiesen die Pithead Studios darauf hin, dass die Rechte an den Marken bei der Embracer Group verbleiben.

„Wie Sie sicher bemerkt haben, ging es der Spielebranche im letzten Jahr nicht gut. Das galt auch für die Embracer Group, zu der THQ Nordic und Piranha Bytes gehören. Viele Studios mussten schließen und Tausende von Menschen in der Spielebranche weltweit verloren ihren Job. Leider war auch Piranha Bytes davon betroffen“, so das Statement weiter.

Für die Community dürfte sich trotz der aktuellen Entwicklung nicht allzu viel ändern. Schließlich arbeitete Piranha Bytes schon seit längerer Zeit nicht mehr an der „Gothic“-Reihe. Um die „Risen“-Reihe wurde es abgesehen von einem Remaster zum ersten Teil in den letzten Jahren ebenfalls sehr still.

Auch hinter der Zukunft von „Elex“ steht ein großes Fragezeichen. So wies die Embracer Group im Mai 2022 darauf hin, dass das Unternehmen mit den Verkaufszahlen von „Elex 2“ nicht zufrieden war.

Pithead Studios konzentrieren sich auf Indie-Titel

In einem offiziellen Video, das Pithead anlässlich der Studiogründung veröffentlichte, sprachen Jennifer und Björn Pankratz über ihre Zukunftspläne. Wie die beiden Veteranen betonten, wird der Fokus des frisch gegründeten Studios auf der Entwicklung kleinerer und kreativer Indie-Erfahrungen liegen.

Geplant sind fesselnde Erfahrungen, die sich auf düstere Action-Abenteuer mit tiefgründigen Handlungen, Horror und Rollenspiel-Elementen konzentrieren.

Das komplette Statement von Jennifer und Björn Pankratz und weitere Details zu den Zukunftsplänen der Pithead Studios entnehmt ihr dem angehängte Video.

