Tekken: Exklusive Schuhe in 2 Designs und cooler Box vorgestellt

Der Sportartikelhersteller Nike und Publisher Bandai Namco sind eine Kooperation eingegangen. Gemeinsam bringen die beiden Firmen exklusive Sneaker heraus, die an das „Tekken“-Franchise angelehnt sind.

Es handelt sich um das Modell Nike Air Foamposite One. Zwei Variationen werden angeboten, wovon eine auf Jin Kazama und die andere auf Kazuya Mishima basiert. Ausschließlich in Männergrößen ist der Schuh zu haben.

Interessierte müssen tief in die Tasche greifen

Ab September dieses Jahres werden die Schuhe im offiziellen Online-Shop und bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar sein. Der Preis beträgt 250 Dollar.

In den Kommentaren gehen die Meinungen zum Design weit auseinander. Manche finden es stylisch, andere wiederum hässlich. Bei einem sind sich die Leute jedoch einig: Die Box sieht absolut toll aus.

Mit diesem besonderen Schuhmodell möchte Bandai Namco das 30. Jubiläum der „Tekken“-Reihe feiern. Die Arcade-Version des ersten Teils kam im Jahr 1994 heraus, ehe ein Jahr später die PlayStation-Version folgte.

Mittlerweile kann die Fighting-Reihe acht Hauptableger und ein paar Spin-Offs vorweisen. Teil acht ist seit Januar dieses Jahres zu haben. Zwar konnte das Spiel an sich voll überzeugen (Metascore: 90 Punkte), doch die Monetarisierung nach dem Release sorgte für Kritik. Das Entwicklerteam entschied sich dazu, sowohl einen Ingame-Shop und einen Battle Pass einzuführen. Wie ihr euch vorstellen könnt, kam diese Praktik bei einem 80-Euro-Spiel gar nicht gut an und endete in einem Review-Bombing.

