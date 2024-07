DE-Charts: Mit Elden Ring & Dragon Age – Das sind die erfolgreichsten Spiele im Juni 2024

In Zusammenarbeit mit Games Sales Data veröffentlichte Game, der Verband der deutschen Videospielbranche, die hiesigen Software-Charts aus dem Juni 2024. Zu den Überraschungen gehört die Rückkehr zweier "Dragon Age"-Titel in die Top 20.

In dieser Woche erreichten uns bereits die aktuellen Hard- und Software-Charts aus den USA und Großbritannien. Ergänzend dazu stehen ab sofort auch die deutschen Software-Charts aus dem Monat Juni 2024 zur Ansicht bereit.

Veröffentlicht wurden diese wie gehabt von Game, dem Verband der deutschen Videospielbranche. Für die Erhebung der Charts wiederum sind die Marktforscher von Games Sales Data (kurz: GSD) verantwortlich. Sicherlich auch beflügelt durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sicherte sich Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ genau wie im Vormonat den ersten Platz der hiesigen Charts.

Auf dem zweiten Platz stieg FromSoftwares gefeiertes Rollenspiel „Elden Ring“ wieder in die deutschen Charts ein. Eine Entwicklung, die wenig überraschend auf den Release der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ zurückzuführen ist. Ein weiterer Wiedereinsteiger in Form des Strategie-Titels „Sid Maier’s Civilization 6“ komplettiert die Top 3.

Dragon Age: The Veilguard wirft seinen Schatten voraus

Mit „GTA 5“, „Hogwarts Legacy“, „Red Dead Redemption 2“ oder „F1 24“ folgen auf den weiteren Plätzen diverse aus den Vormonaten bekannte Titel. Zu den Überraschungen im Juni gehört sicherlich die Tatsache, dass gleich zwei „Dragon Age“-Titel in die deutschen Software-Charts zurückkehrten.

Das im Jahr 2014 für den PC, die PS4 und die Xbox One veröffentlichte „Dragon Age: Inquisition“ feierte auf dem neunten Platz ein Comeback. „Dragon Age 2“ aus dem Jahr 2011 wiederum landete im Juni auf dem 14. Platz.

Für den Wiedereinstieg der beiden „Dragon Age“-Titel dürfte in erster Linie die Enthüllung von „The Veilguard“ verantwortlich sein.

Den einzigen „echten“ Neueinsteiger finden wir auf Rang zehn: Die Switch-exklusive HD-Version von „Luigi’s Mansion 2“. Die restlichen Charts offenbaren keine großen Überraschungen und setzen sich aus diversen alten Bekannten wie „Minecraft“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ zusammen.

Anbei die von Game und Games Sales Data veröffentlichten Top 20 der meistverkauften Spiele im Juni 2024.

