Europa: Charts aus dem ersten Halbjahr 2024 zeigen die Bestseller einzelner Länder

In einem aktuellen Bericht stellten die Marktforscher von GfK Entertainment die europäischen Retail-Charts zur ersten Jahreshälfte 2024. So viel vorweg: Europaweit sicherte sich wie erwartet "EA Sports FC 24" die Spitze der Charts.

In dieser Woche veröffentlichten die Marktforscher von GfK Entertainment eine Übersicht über die Titel, die in Europa in der ersten Jahreshälfte die Charts dominierten.

Wie sich dem Bericht von GfK Entertainment entnehmen lässt, wurden im Rahmen der Charts lediglich die Verkäufe über den europäischen Einzelhandel berücksichtigt. Die über Online-Stores wie den PlayStation Store oder den Xbox Store abgesetzte Titel hingegen nahmen keinen Einfluss auf die von GfK Entertainment erhobenen Charts.

Die Daten umfassen den Verkauf von physischen Spielen in Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, der Slowakei, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

Zum meistverkauften Titel im europäischen Einzelhandel entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte „EA Sports FC 24“. Auf den weiteren Plätzen folgen „Super Mario Bros. Wonder“ und „Mario Kart 8 Deluxe“.

Das sind die Beststeller in den einzelnen Ländern

Nachfolgend eine Übersicht über die meistverkauften Spiele in den einzelnen Ländern. Neben den bereits erwähnten Titeln sind große Namen wie „Grand Theft Auto 5“, „Hogwarts Legacy“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ mehrfach vertreten.

Österreich

1. EA Sports FC 24

2. Super Mario Bros. Wonder

3. Princess Peach: Showtime

Belgien:

1. EA Sports FC 24

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Super Mario Bros. Wonder

Tschechien:

1. EA Sports FC 24

2. NHL 24

3. Marvel’s Spider-Man 2

Dänemark:

1. EA Sports FC 24

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Super Mario Bros. Wonder

Finnland:

1. EA Sports FC 24

2. NHL 24

3. Minecraft

Frankreich:

1. EA Sports FC 24

2. Super Mario Bros. Wonder

3. Mario Kart 8 Deluxe

Deutschland:

1. EA Sports FC 24

2. Super Mario Bros. Wonder

3. Mario Kart 8 Deluxe

Ungarn:

1. EA Sports FC 24

2. Marvel’s Spider-Man 2

3. GTA 5

Italien:

1. EA Sports FC 24

2. Super Mario Bros. Wonder

3. GTA 5

Niederlande:

1. EA Sports FC 24

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Super Mario Bros. Wonder

Norwegen:

1. EA Sports FC 24

2. Super Mario Bros. Wonder

3. Mario Kart 8 Deluxe

Portugal:

1. EA Sports FC 24

2. GTA 5

3. Super Mario Bros. Wonder

Slowakei:

1. EA Sports FC 24

2. NHL 24

3. GTA 5

Spanien:

1. EA Sports FC 24

2. Super Mario Bros. Wonder

3. Mario Kart 8 Deluxe

Schweden:

1. EA Sports FC 24

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Super Mario Bros. Wonder

Schweiz:

1. EA Sports FC 24

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Super Mario Bros. Wonder

Vereinigtes Königreich:

1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. Mario Kart 8 Deluxe

In diesem Monat versorgte uns auch Games Sales Data (kurz: GSD) mit Statistiken aus der ersten Jahreshälfte 2024. Diesen ließ sich unter anderem entnehmen, dass die europäischen Verkaufszahlen der Konsolen in den letzten Monaten rückläufig waren.

Eine Entwicklung, die die Marktforscher vor allem auf das Fehlen großer Blockbuster in der ersten Jahreshälfte zurückführten. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

