Hunt Showdown 1896: Current-Gen-Version mit neuer Karte erscheint am 15. August

Crytek kündigte offiziell die Current-Gen-Version von "Hunt: Showdown" an. Darin enthalten ist neben technischen Verbesserungen eine neue Map, die ihr im heute veröffentlichten Trailer bestaunen dürft.

Eine ESRB-Einstufung stimmte bereits darauf ein: Am 15. August kommt eine Current-Gen-Version von „Hunt: Showdown“ auf den Markt. Neben der PS5 und der Xbox Series X/S wird auch der PC versorgt.

Hiermit erwartet euch eine komplett neue Umgebung namens Mammon’s Gulch, die in den Rocky Mountains angesiedelt ist. 16 verschiedene Lager lassen sich in diesem Biom unsicher machen. Diese Berglandschaft bietet eine erweiterte Vertikalität und neue taktische Aussichtspunkte. Erobert die höhergelegenen Flächen oder wagt euch hinunter in die Minen der Schlucht.

Darüber hinaus sind überarbeitete Original-Maps zu erwarten. Generell gibt es regelmäßige Updates, die neue Events, Waffen, Charaktere und Belohnungen einführen. Das Feedback der Spieler wird dabei stets berücksichtigt.

Sowohl PS5- als auch Xbox-Spieler kommen dank der modernen Version in den Genuss einer nativen 4K-Auflösung und flüssigen 60 Bildern die Sekunde – mitsamt HDR.

Die leistungsfähige CRYENGINE 5.11 ermöglicht sinnvolle Verbesserungen für euer Spielerlebnis. Freut euch auf aufgerüstete visuelle Effekte, wovon die Texturen, Beleuchtung und Animationen betroffen sind. Zudem wurde das Audio-Design aufgewertet und die allgemeine Performance verbessert. Im Übrigen ermöglicht euch ein neues Matchmaking-System, schneller eine Partie zu finden.

Last-Gen-Version von Hunt Showdown wird eingestellt

Mit dem Release von „Hunt: Showdown 1896“ stellt Crytek die Last-Gen-Version ein. Somit ist das ursprüngliche Spiel ab dem 15. August nicht mehr auf PS4 und Xbox One spielbar. Die Betroffenen erhalten jedoch ein kostenloses Upgrade auf die neue Version. Alle bisherigen Käufe und Fortschritte bleiben bestehen. Wer noch keine Current-Gen-Konsole hat, kann das Upgrade irgendwann später in Anspruch nehmen.

Der Cinematic Trailer zu „Hunt: Showdown 1896“ gewährt euch einen genaueren Blick auf die neue Karte:

