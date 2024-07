Hunt Showdown: Spiel und DLCs – Launch auf PS5 und Xbox Series X/S geht mit Preisänderungen einher

“Hunt: Showdown” erscheint in diesem Jahr als Current-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S. Es ist aber nicht die einzige Änderung, die Crytek im Sinn hat. Denn auch an der Preisgestaltung ändert sich etwas.

Auf der offiziellen Webseite gibt der Entwickler bekannt, dass “Hunt: Showdown” seit dem ursprünglichen Launch keine Preisanpassungen erhielt. Und angesichts der tiefgreifenden Änderungen, die mit dem Launch der neuen Versionen im August einhergehen, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um Anpassungen vorzunehmen.

DLCs können teurer werden

Ab dem 11. Juli wird der Preis für “Hunt: Showdown” auf dem PC weltweit gesenkt, gefolgt von einer Senkung am 15. August für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Genaue Beträge nennt Crytek nicht, spricht aber regionsabhängig von einem bis zu 30-prozentigen Preisnachlass.

Auch auf die DLC-Preise werden sich die Änderungen auswirken. Hier kommt es allerdings nicht nur zu einer Senkung der zu zahlenden Beträge. Ebenfalls räumt Crytek eine Preiserhöhung ein.

“Diese Änderungen werden sich auch auf die DLC-Preise auswirken, die in allen Regionen unterschiedlich erhöht oder gesenkt werden. Die Blood Bonds werden in den kommenden Updates einem ähnlichen Modell folgen”, so der Entwickler.

An DLCs und Mikrotransaktionen mangelt es letztlich nicht. Spieler können Blood-Bond-Pakete kaufen, die bis zu 50 Euro kosten. Hinzu kommen zahlreiche Charakter-Pakete, Kostüme und sonstige Addons.

Eine kleine Auswahl aus dem DLC-Angebot.

Weitere Anpassungen möglich

Crytek habe daran gearbeitet, die Änderungen auf dem richtigen Niveau vorzunehmen. So soll sichergestellt werden, dass “Hunt: Showdown” weltweit wettbewerbsfähig, zugänglich und erschwinglich bleibt. Gleichzeitig sollen die zukünftige Entwicklung und neue Inhalte für das Spiel unterstützt werden.

Die Ankündigung klingt ein wenig danach, dass mitunter steigende DLC-Preise mit einer Preisreduzierung beim Grundspiel schmackhaft gemacht werden sollen. Hier muss zunächst abgewartet werden, welche Preisgestaltung Crytek am Ende im Sinn hat.

Man werde die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Spieler genau beobachten und die Preise auch in Zukunft bei Bedarf anpassen, so das Unternehmen. Crytek hofft, dass “Hunt” noch viele Jahre fortbestehen könne.

Hunt Showdown längst in Sales vertreten

Im PlayStation-Store ist die PS4-Version von “Hunt Showdown” mit einem Preis von 39,99 Euro gelistet. Allerdings kommt es regelmäßig zu erheblichen Preisnachlässen auf bis zu 11,99 Euro.

Der Support der Last-Gen-Versionen von “Hunt Showdown” endet mit dem Launch der neuen Editionen für PS5 und Xbox Series X/S. Da ein kostenloses Upgrade angeboten wird, müssen Spieler nicht auf die anfangs erwähnte Preissenkung warten, sondern können die deutlich höheren Rabatte im PS Store nutzen. Beim nächsten oder übernächsten Sale dürfte “Hunt: Showdown” wieder dabei sein, sofern der Rhythmus der vergangenen Jahre beibehalten wird.

Zum Thema:

“Hunt: Showdown” ist ein Shooter mit Fantasy-Western-Szenario und kam Mitte 2019 zunächst für den PC auf den Markt. Die PS4-Version ließ bis Februar 2020 auf sich warten.

Weitere Meldungen zu Hunt: Showdown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren