PS4 & PS5: Neuerscheinungen im August in der Übersicht

Der August steht in den Startlöchern und damit erwartet uns nicht nur die gamescom, sondern auch einige neue PS4- und PS5-Games. In unserer kleinen Monatsübersicht erfahrt ihr wie gewohnt, auf welche Spiele ihr euch freuen könnt.

Black Myth: Wukong (PS5)

Release: 20. August 2024

In der Rolle des Auserkorenen müsst ihr euch zahlreichen Herausforderungen entgegenstellen, um letztendlich eine düstere Wahrheit aufzudecken. Auf eurer großen Reise stellen sich euch allerlei mächtige Gegner sowie ebenbürtige Gefahren in den Weg. Glücklicherweise verfügt der Auserkorene über ein großes Waffenarsenal und kann darüber hinaus mächtige Magie einsetzen. Doch wird all das wirklich ausreichen, um letztendlich den Sieg zu erringen?

„Black Myth: Wukong“ gehört zu den meisterwarteten Spielen des Jahres.

Seit seiner Ankündigung sind die Augen vieler Spielerinnen und Spieler auf das herausfordernde Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ gerichtet. Dessen Geschichte basiert auf dem alten chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“, die unter anderem schon „Dragon Ball“ inspiriert hat. Die Macher versprechen nicht nur optisch beeindruckende Action, sondern vor allem anspruchsvolle und faire Kämpfe mit unterschiedlichen Kampfstilen.

Dustborn (PS4, PS5)

Release: 20. August 2024

Im Jahr 2030 sind die einstigen USA nur noch als die Geteilten Staaten von Amerika bekannt. Protagonistin Pax und ihre Freunde müssen sich einen Weg quer durch das Land bahnen, um ein besonderes Paket abzuliefern. Pax und einige ihrer Begleiter sind jedoch keine normalen Menschen, denn sie besitzen übermenschliche Kräfte. Außerdem ist Pax auch noch schwanger – was soll bei dieser Konstellation schon schief gehen?

Knapp vier Jahre nach der Ankündigung erscheint „Dustborn“ im Handel.

Bereits 2020 wurde „Dustborn“, das von Quantic Dream als Publisher veröffentlicht wird, angekündigt. Jetzt steht die Veröffentlichung des interaktiven Comic-Abenteuers in den Startlöchern, das euch mit seinen vielschichtigen Charakteren, seiner aufregenden Spielwelt und seiner krachenden Action überzeugen möchte. Mit verschiedenen Entscheidungen könnt ihr zudem den Verlauf der Handlung während des etwas anderen Roadtrips beeinflussen.

Concord (PS5)

Release: 23. August 2024

In der Rolle eines sogenannten Freegunners müsst ihr euch in diesem teambasierten Ego-Shooter euren Lebensunterhalt verdienen. Freegunner sind kurz gesagt sowas wie Söldner, die verschiedene Spezialisierungen haben. Einige von ihnen sind mächtige Waffenhelden, andere fähige Mystiker und wieder andere begabte Heiler. Für jeden Spielstil ist also die richtige Charakterklasse verfügbar, mit der ihr euch in die 5v5-Gefechte stürzen könnt.

Der teambasierte Ego-Shooter „Concord“ ist auf Konsolen PS5-exklusiv.

Ihr schließt euch in „Concord“ einem Team an und ballert euch durch verschiedene Spielmodi, der für jede Laune etwas bieten soll. Während der Matches erfahrt ihr nicht nur mehr über die Hintergrundgeschichte der Charaktere, sondern schaltet natürlich auch allerlei neue Ausrüstungsgegenstände sowie weitere Boni frei. Dank Crossplay-Unterstützung dürft ihr übrigens nicht nur mit anderen PS5-Spielern, sondern auch mit Freunden am PC zocken.

Visions of Mana (PS4, PS5)

Release: 29. August 2024

Val und seine Freundin Hina, die Geweihte des Feuers, machen sich gemeinsam auf den Weg zum Mana-Baum. Als Seelenwächter ist es Vals Pflicht, seine Kindheitsfreundin auf dieser beschwerlichen Reise zu beschützen. Unterwegs müssen sie nicht nur gefährliche Monster und andere Hindernisse überwinden, sondern knüpfen auch neue Freundschaften. Doch wird all das am Ende ausreichen, damit sie ihre Mission erfolgreich abschließen können?

In „Visions of Mana“ erwartet euch ein charmantes JRPG.

Nach sage und schreibe 15 Jahren geht die legendäre JRPG-Reihe mit „Visions of Mana“ in die nächste Runde. Euch erwartet ein aufregendes Fantasy-Abenteuer, für das ihr die Geschichten der Vorgänger nicht kennen müsst, um es genießen zu können. Spielerisch erwarten euch packende Echtzeitkämpfe und diverse magische Fähigkeiten, die ihr nicht nur in den Kämpfen, sondern auch beim Durchqueren der weitläufigen Spielwelt klug einsetzen müsst.

Star Wars Outlaws (PS5)

Release: 30. August 2024

Nach den Ereignissen in „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ baut Imperator Palpatine seinen Machtbereich in der Galaxis immer weiter aus. Während das Imperium überall mit dem Kampf gegen die Rebellion beschäftigt ist, ergibt sich für Verbrecher und Syndikate eine goldene Gelegenheit. Auch Ganovin Kay Vess wittert die Möglichkeit, endlich frei sein zu können. Doch zunächst muss sie den größten Raub durchziehen, den die Galaxis je gesehen hat.

In „Star Wars Outlaws“ müsst ihr mit Kay Vess einen gewaltigen Raub durchziehen.

Im Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ tritt der Konflikt zwischen Jedi und Sith in den Hintergrund. Stattdessen nutzen die Macher die Möglichkeit, uns in die kriminelle Unterwelt der Galaxis zu entführen, in der wir uns mit der jungen Kay behaupten müssen. Die Verantwortlichen versprechen hier ein packendes Abenteuer inklusive aufregender Action, mitreißender Weltraumschlachten und natürlich allerlei Schätzen, die erbeutet werden wollen.

Weitere Neuerscheinungen im August:

Dwerve (Release: 1. August 2024)

Mars 2120 (Release: 1. August 2024)

Star Wars: Bounty Hunter (Release: 1. August 2024)

Thank Goodness You’re Here! (Release: 1. August 2024)

Tomba! Special Edition (Release: 1. August 2024)

Aero the Acro-Bat (Release: 2. August 2024)

Closer the Distance (Release: 2. August 2024)

CYGNI: All Guns Blazing (Release: 6. August)

Mit „CYGNI: All Guns Blazing“ erwartet euch ein neues Bullet-Hell-Game.

Eden Genesis (Release: 6. August 2024)

Pepper Grinder (Release: 6. August 2024)

Volgarr the Viking 2 (Release: 6. August 2024)

Arcade Paradise VR (Release: 8. August 2024)

Deathbound (Release: 8. August 2024)

SteamWorld Heist 2 (Release: 8. August 2024)

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles (Release: 8. August 2024)

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered (Release: 14. August 2024)

Das ikonische Adventure-Duo „Sam & Max“ kehrt mit einem Remaster zurück.

Cricket: Jae’s Really Peculiar Game (Release: 15. August 2024)

Castaway (Release: 16. August 2024)

EA Sports Madden NFL 25 (Release: 16. August 2024)

SunnySide (Release: 16. August 2024)

Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch (Release: 22. August 2024)

Tiebreak: Official game of the ATP and WTA (Release: 22. August 2024)

Core Keeper (Release: 24. August 2024)

Akimbot (Release: 29. August 2024)

„Akimbot“ ist ein neuer Action-Adventure-Plattformer.

Gori: Cuddly Carnage (Release: 29. August 2024)

Gundam Breaker 4 (Release: 29. August 2024)

Monster Jam Showdown (Release: 29. August 2024)

Shadow of the Ninja – Reborn (Release: 29. August 2024)

WitchSpring R (Release: 29. August 2024)

Möchtet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im August holen?

