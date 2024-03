Dustborn: Quantic Dream spendiert dem Comic-Adventure einen Termin – Neuer Trailer

Heute zeigt sich das Comic-Adventure "Dustborn" in einem Trailer, der uns zum einen frische Gameplayszenen beschert. Darüber hinaus enthüllten die Entwickler den Releasetermin für die PlayStation-Plattformen.

Bereits Ende 2020 kündigten die Verantwortlichen von Quantic Dream an, das von Red Thread Games entwickelte Action-Adventure „Dustborn“ auf die PlayStation-Plattformen zu bringen.

Den Start in das Wochenende versüßten uns die beiden Studios mit einem Trailer zu „Dustborn“. Dieser liefert uns zum einen frische Eindrücke aus dem interaktiven Comic-Abenteuer. Darüber hinaus offenbart der besagte Trailer den Releasetermin von „Dustborn“. Auf der PS4 und der PS5 geht es demnach am 20. August 2024 los.

In „Dustborn“ erzählen uns die Entwickler von Red Thread Games laut eigenen Angaben eine Geschichte über Hoffnung, Liebe, Freundschaft, Roboter und die Macht der Worte.

Verwendet eure Sprache als Waffe

Dabei schlüpfen wir in die Rolle der Protagonistin Pax. Bei Pax handelt es sich um exilierte Trickbetrügerin und eine Anomale, die in der Lage ist, ihre Sprache als Waffe zu verwenden. Auf der Suche nach einem Ausweg in ein neues Leben wurde Pax engagiert, um ein wichtiges Paket von Pacifica nach Nova Scotia zu bringen.

Quer durch die von der Justice beherrschten American Republic. Um den Auftrag zu erfüllen, schließt sich Pax mit diversen kuriosen Charakteren zusammen und begibt sich auf einen Roadtrip quer durch eine alternative Version der Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei macht sie an zahlreichen Orten halt, um Missionen abzuschließen und weitere Truppenmitglieder zu rekrutieren.

„Aber die Leute, denen du das Paket geklaut hast, wollen es zurück. Und das autoritäre Regime Justice ist dir auch auf den Fersen. Also pack den Baseballschläger ein!“, führen die Entwickler zu dem Roadtrip aus.

Entwickler setzen auf einen ungewöhnlichen Grafikstil

„Entlang des Highways warten tolle Anblicke in einem farbenfrohen, von Graphic Novels inspirierten Stil. Dieser erweckt beeindruckende 2D-Illustrationen in 3D zum Leben“, so die Verantwortlichen Red Thread Games weiter.

„Kämpfe mit Shouts und nutze Vocals in Gesprächen, um Leute zu manipulieren und dich aus brenzligen Situationen herauszureden. Erschaffe neue Worte und übe dich mit deinem linguistischen Arsenal im Umgang mit Feinden… und Freunden.“

In unserer ausführlichen Vorschau verraten wir euch, warum „Dustborn“ definitiv über das Potenzial verfügt, sich zu einem Überraschungshit zu entwickeln.

