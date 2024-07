PS5 & PS4 Vorbestellungen: Diese Spiele sind neben Black Ops 6 und EA Sports FC 25 gefragt

Welche Spiele sind im PlayStation-Store schon vor dem Launch erfolgreich und animieren Spieler zu einer Vorbestellung? Diese Frage beantwortet Sony in der Rangliste der “meistverkauften Vorbestellungen”, die zumindest auf den ersten Plätzen eine ziemliche Beständigkeit aufweist.

“EA Sports FC 25” und “Call of Duty Black Ops 6” verweilen auf den Plätzen 1 bis 4, wobei die Ultimate-Edition des EA-Kicks am meisten gefragt ist. Es folgen die Vault-Edition des Activision-Shooters sowie die Standardversionen der beiden genannten Spiele

Die kostspieligen Editionen von “EA Sports FC 25” und “Call of Duty Black Ops 6” bieten neben den üblichen Zusatzinhalten einen Early-Access, der sich im Fall des zuletzt genannten Spiels auf die Beta beschränkt. Fußballfans können hingegen sieben Tage früher in den neusten Teil der langjährigen Erfolgsreihe starten. Bereits “EA Sports College Football 25” machte deutlich, dass Spieler durchaus gewillt sind, mehr für einen Frühzugang zu bezahlen.

Khaos Reigns kurz nach Ankündigung in den Charts

Spannender wird es auf den weiteren Plätzen. So konnte sich die “Khaos Reigns”-Erweiterung von “Mortal Kombat 1″ kurz nach der Enthüllung in der vergangenen Woche auf den fünften Platz schwingen. Sie schlägt mit rund 50 Euro zu Buche und umfasst neben einer neuen Story auch sechs zusätzliche Charaktere, die an den DLC gebunden sind.

Nachfolgend erfahrt ihr weitere Informationen zu “Khaos Reigns”, das mit einem weiteren Paket in den Vorbesteller-Charts vertreten ist:

Ebenfalls erfolgreich waren zuletzt “Dragon Ball: Sparking! Zero“ in der Ultimate-Edition, “Black Myth: Wukong“ in der Digital-Deluxe-Edition und der “Landwirtschafts-Simulator 25”. Auch sie ziehen vor dem Launch reichlich Käufer an.

Trotz aller Kritik läuft es auch für Ubisoft ordentlich. “Star Wars Outlaws” ist zweimal vertreten. Hier sorgte kürzlich ein geleaktes Gameplay-Video für Aufsehen, da es einen besseren Eindruck als die zuvor veröffentlichten Spielszenen machte. Auch “Assassin’s Creed Shadows” mobilisiert weiterhin Vorbesteller, landete allerdings nur noch mit einer Version in den Top 20. “Astro Bot” hingegen scheiterte knapp und befindet sich momentan auf Rang 23.

Nachfolgend die besten 20 Platzierungen in der Übersicht:

EA Sports FC 25 Ultimate Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 EA Sports FC 25 Standard Edition €79,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung €49,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 NBA 2K25 Hall of Fame Edition €149,99 Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Paket €59,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Black Myth: Wukong €69,99 Throne and Liberty: Frühzugangspaket – Ultimativ €99,99 Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle €89,99 Star Wars Outlaws €79,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 NBA 2K25 All-Star Edition €99,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 The Casting of Frank Stone Deluxe Edition €49,99

Wie üblich gilt: Die Vorbestellungen im PlayStation-Store geben nur bedingt einen Hinweis auf den späteren Erfolg. Hier scheinen vor allem besondere Editionen zu profitieren, die einen Vorabzugang versprechen. Bei den ersten Plätzen ist allerdings von Bestsellern auszugehen, wie es schon bei den jeweiligen Vorgängern der Fall war. Die jüngsten Download-Charts aus dem PlayStation-Store öffnen sich hinter dem Link.

