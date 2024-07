Firesprite: Jobanzeige liefert weitere Details zum neuen Projekt der Call of the Mountain-Macher

Unbestätigten Berichten zufolge arbeiten die Firesprite Studios an einem Titel, der unter dem Codenamen "Project Heartbreak" entsteht. Eine Stellenausschreibung des britischen Studios liefert uns in dieser Woche mögliche Details zum neuen Werk der "Call of the Mountain"-Macher.

In der Vergangenheit wurde Firesprite, das Entwicklerstudio hinter dem VR-Abenteuer „Horizon: Call of the Mountain“, mehrfach mit einem neuen Projekt in Verbindung gebracht.

In dieser Woche tauchte auf der offiziellen Website des britischen Studios eine Stellenausschreibung auf, die uns weitere Details zum nächsten Projekt von Firesprite liefert. Zum einen geht aus der besagten Jobanzeige hervor, dass die „Call of the Mountain“-Macher an einem düsteren und narrativen Adventure arbeiten, das vor allem von seiner Geschichte lebt.

Des Weiteren ist der Beschreibung der Stellenausschreibung zu lesen, dass die Firesprite Studios mit ihrem kommenden Titel „genredefinierende Ziele“ verfolgen.

Entwickler sprechen von einem ehrgeizigen Projekt

Gleichzeitig spricht das Studio in der Stellenausschreibung von einem ehrgeizigen Projekt, das „Atmosphäre, Storytelling und Erzählung auf ein bahnbrechendes Terrain der Hardware-Technologien der nächsten Generation bringt.“ Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der offiziellen Enthüllung des Titels rechnen dürfen.

Bereits im Oktober 2022 tauchte eine Liste von unbestätigten Titeln auf, die sich angeblich bei den diversen PlayStation Studios in Arbeit befinden. Die Firesprite Studios waren auf der besagten Liste mit einem Titel vertreten, der unter dem Codenamen „Project Heartbreak“ entstehen soll.

Ein Arbeitstitel, den die Redakteure des „Sacred Symbols“-Podcasts im Februar „bestätigten“. Weiter berichtete „Sacred Symbols“, dass die Firesprite Studios bei den Arbeiten an „Project Heartbreak“ von diversen bekannten Veteranen unterstützt werden.

Darunter der ehemalige Animationsdirektor von Rockstar Games, Mondo Gulam, und der ehemalige Writing-Director von Telltale Games, Pierre Sheret.

Führt unser Weg auf eine Insel?

Bezüglich der Handlung von „Project Heartbreak“ konnten oder wollten die Macher des „Sacred Symbols“-Podcasts nicht näher ins Detail gehen. Stattdessen sprachen sie lediglich davon, dass unser Weg auf eine geheimnisvolle Insel führt.

Abschließend hieß es zudem, dass wir in „Project Heartbreak“ die Kontrolle über einen weiblichen Protagonisten übernehmen.

Die Verantwortlichen der Firesprite Studios kommentierten die Gerüchte um ihren neuen Titel bislang nicht. Allerdings formulierte das Studio nach seinem Umzug in die neuen Büroräume im letzten Sommer ambitionierte Ziele für seine kommenden Projekte.

„Der Umzug in unsere neuen Studioräume ist für Firesprite ein bedeutender Schritt nach vorn, der uns hilft, unsere Vision zu verwirklichen, ein kreatives Kraftzentrum innerhalb der PlayStation Studios-Familie zu werden“, so das Studio.

Weitere Meldungen zu Firesprite Studios, Project Heartbreak.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren