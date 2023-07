Firesprite: Sony-Studio stellt neues Büro in Liverpool vor

Gegründet wurde Firesprite im Jahr 2012 von ehemaligen Mitgliedern des SIE Studios in Liverpool, nachdem dieses von Sony geschlossen wurde. Im September 2021 machte der PS5-Hersteller den Entwickler nach einer engeren Zusammenarbeit im Rahmen einer Übernahme offiziell zu einem Teil der PlayStation Studios-Familie, womit sich der Kreis wieder schloss.

Während Firesprite dem Standort Liverpool treu blieb, wurde schon im vergangenen Jahr bekannt, dass das Studio in ein neues Büro innerhalb der Stadt umziehen möchte.

Wie Firesprite in einem neuen Blogbeitrag mitteilt, ist dieses Büro inzwischen fertig und wurde bezogen. Gleichzeitig teilte das Studio einige Bilder, auf denen die neuen Räumlichkeiten vorgestellt werden.

Gaming-Area und Arbeitsplätze

Auf den Bildern zu sehen ist unter anderem ein größerer Raum, in dem zahlreiche Tische mit PCs und Monitoren aufgestellt sind. Viele der anderen Locations innerhalb des neuen Wirkungsortes von Firesprite scheinen hingegen für Meetings und dergleichen reserviert zu sein. Auch auf eine Gaming-Area mit einem Pool-Tisch und Arcade-Maschinen wurde nicht verzichtet.

„Der Umzug in unsere neuen Studioräume ist für Firesprite ein bedeutender Schritt nach vorn, der uns hilft, unsere Vision zu verwirklichen, ein kreatives Kraftzentrum innerhalb der PlayStation Studios-Familie zu werden“, heißt es im besagten Artikel auf der Website des Studios.

Der Komplex, der Berichten zufolge bis 2032 angemietet wurde, ist die größte Vermietung in Liverpool seit drei Jahren. Zuvor befanden sich dort eine Bibliothek, ein maritimes Unternehmen, ein Museum und ein Newsroom.

An was Firesprite derzeit arbeitet, ist nicht offiziell bekannt. Stellenausschreibungen, die Anfang des Jahres auf der Website des Studios zu finden waren, ließen allerdings die Vermutung aufkommen, dass das Studio an einem „narrativen AAA-Horror-Adventure-Spiel in Unreal 5“ werkelt.

Im Zuge der Übernahme von Firesprite betonte Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, ohne weiter ins Detail zu gehen: „Nach mehreren Jahren enger Zusammenarbeit bei mehreren Spielen, darunter The Playroom und The Playroom VR, freue ich mich sehr, Firesprite als 14. Studio in der PlayStation Studios-Familie willkommen zu heißen.“

Einige Wochen nach der Übernahme tätigte Firesprite eine eigene Akquisition und gab den Kauf des in Manchester ansässigen Unternehmens Fabrik Games bekannt. Zuvor arbeiteten die beiden Studios zusammen am Multiplattform-Survival-Horrorspiel „The Persistence“.

