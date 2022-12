Firesprite: Das britische Sony-Studio im Spotlight

Nachdem Sony vor zehn Jahren das Liverpool-Studio dicht machte, gründeten ein paar Ex-Mitglieder Firesprite. Wie stark das britische Entwicklerstudio seitdem gewachsen ist, kann der Managing Director Graeme Ankers kaum glauben. Dazu hat sicherlich die Übernahme durch Sony im September 2021 beigetragen. Im Juni dieses Jahres vergrößerte sich Firesprite dann um das 20-fache.

Das bekannteste Projekt von Firesprite ist wohl das Horror-Adventure „The Persistence“. Dadurch haben die Spieler laut dem Infrastruktur-Manager einen groben Eindruck erhalten, zu was das Studio fähig ist. Momentan ist das Team übrigens mit dem PSVR2-Titel „Horizon: Call of the Mountain“ beschäftigt, an dem sie mit Guerrilla Games arbeiten.

Unglaubliche Projekte in Entwicklung

Sonstige Projekte klingen Development-Manager Daniel Jones zufolge vielversprechend: „Die Sachen, die wir im Moment in der Entwicklung haben, sind unglaublich. Und das liegt wirklich an den Leuten, die dort arbeiten und die diese absolut weltbesten Spiele machen werden.“

Eine Stellenanzeige im März dieses Jahres deutete auf ein weiteres Horror-Abenteuer hin. Zudem soll angeblich die Rückkehr von „Twisted Metal“ bei Firesprite entstehen.

Senior QA Vicky Tyrer hebt die positive Arbeitsatmosphäre hervor. Vom ersten Tag an sei jeder freundlich und unterstützend gewesen. Eigenschaften, die bei Firesprite groß geschrieben werden? Mutig, professionell, reaktionsschnell, integrativ und unternehmerisch sein. Jeder im Studio kann seinen Beitrag zum Erfolg leisten. Deshalb sagen die Entwickler oft: “ Jeder Sprite hat eine Stimme.“

