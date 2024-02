Project Heartbreak: Unbestätigte Details zum neuen PS5-Projekt von Firesprite aufgetaucht

In der Vergangenheit wurden die Firesprite Studios bereits mit einem neuen Projekt in Verbindung gebracht, das unter dem Namen "Heartbreak" entsteht. Für neue Gerüchte sorgt die aktuelle Ausgabe des "Sacred Symbols"-Podcasts.

Bereits im Oktober 2022 tauchte eine Liste mit vermeintlichen Spielen auf, die sich bei den diversen PlayStation Studios in Arbeit befinden sollen.

Das britische Studio Firesprite war in der unbestätigten Liste mit einem Projekt vertreten, das den Namen oder Arbeitstitel „Heartbreak“ trägt. Nachdem es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde, sorgte die aktuelle Ausgabe des „Sacred Symbols“-Podcasts für neuen Gesprächsstoff.

Wie hier berichtet wird, entsteht der nächste große Titel der Firesprite Studios in der Tat unter dem Codenamen „Project Heartbreak“. Weiter heißt es, dass das Team von Firesprite bei der Umsetzung des Projekts von diversen bekannten Veteranen unterstützt wird.

Zu diesen gehören unter anderem der ehemalige Animationsdirektor von Rockstar Games, Mondo Gulam, und der ehemalige Writing-Director von Telltale Games, Pierre Sheret.

Ein Lebenslauf befeuert die Gerüchte

Laut „Sacred Symbols“ stammt die Geschichte von „Project Heartbreak“ aus der Feder von Pierre Sheret. In den vergangenen Jahren wirkte Sheret als Autor an den Geschichten von Titeln wie „Tales from the Borderlands“, „The Wolf Among Us“, „The Walking Dead“ oder „Batman: The Telltale Series“ mit.

Bezüglich der Handlung konnten oder wollten die Moderatoren von „Sacred Symbols“ nicht näher ins Detail gehen und gaben lediglich an, dass uns die Geschichte von „Project Heartbreak“ auf eine Insel entführt. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der nicht näher konkretisierte Hauptcharakter weiblich ist.

Um die eigenen Angaben zu untermauern, verwies „Sacred Symbols“ auf das LinkedIn-Profil von Mondo Gulam. Diesem lässt sich entnehmen, dass Gulam aktuell in der Tat als Animationsdirektor für „Project Heartbreak“ verantwortlich ist.

Offiziell ankündigen wollte Firesprite „Project Heartbreak“ bislang nicht. Allerdings formulierte das Studio nach seinem Umzug in neue Büroräume im letzten Sommer ambitionierte Ziele.

„Der Umzug in unsere neuen Studioräume ist für Firesprite ein bedeutender Schritt nach vorn, der uns hilft, unsere Vision zu verwirklichen, ein kreatives Kraftzentrum innerhalb der PlayStation Studios-Familie zu werden“, so das Studio.

Zudem ließen Stellenausschreibungen vermuten, dass sich hinter dem nächsten Projekt von Firesprite ein narratives Horror-Adventure versteckt, das mit einem AAA-Budget auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht.

