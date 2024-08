PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Während wir uns auf das kommende Wochenende vorbereiten, können wir schon einmal einen Blick auf das Gaming-Highlight in diesem Monat werfen. Denn in wenigen Wochen ist es wieder Zeit für die Gamescom. Die Messe findet in diesem Jahr wieder von 21. August bis zum 25. August in Köln statt.

Microsoft hat kürzlich bereits verraten, was die Besucher der Gamescom 2024 bei ihrem Programm erwarten dürfen. So sollen bei dem Stand des Unternehmens mehr als 50 Spiele präsentiert werden, von denen einige auf der Messe sogar angespielt werden können. Außerdem gibt es weitere Unterhaltung in Form von Kinovorführungen und Gacha-Automaten mit verschiedenen Gewinnen.

Unsere Hinweise für das Wochenende

Für die Spieler auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 weisen wir noch einmal auf den großen Summer Sale hin. Bei diesem gibt es mehr als 2.000 Spiele, Addons und Erweiterungen, die im Preis gesenkt wurden. Darunter befinden sich aktuelle Titel wie „Dragon’s Dogma 2“ oder „Persona 3 Reload“ aber auch ältere Titel wie „Final Fantasy XII The Zodiac Age“ oder „Bioshock: The Collection“.

Der Sale hat bereits am 17. Juli begonnen und wird noch bis zum 14. August andauern. Wie Sony jedoch angab, könnten einige Titel bereits vorzeitig aus der Aktion gestrichen werden.

Zwar könnt ihr damit an diesem Wochenende noch nichts anfangen, aber Sony hat vor wenigen Tagen die August-Spiele für PlayStation Plus angekündigt. Diese werden am 6. August 2024 freigeschaltet. In diesem Monat dürfen sich die Abonnenten auf „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, „Five Nights at Freddy’s Security Breach“ und „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ freuen.

Freunde des Genres Tower Defense sollten in den nächsten Tagen bei Steam vorbeischauen. Dort wird noch bis zum 5. August das Festival der Tower-Defense-Spiele gefeiert. Dabei werden den Spielern Rabatte auf ausgewählte Spiele sowie kostenlose Demos geboten.

Welche Titel die Abonnenten des Xbox Game Pass im August erwarten dürfen, ist noch nicht bekannt. Allerdings wurde “Call of Duty: Modern Warfare 3” am 24. Juli 2024 in den Dienst aufgenommen. Am 25. Oktober 2024 folgt dem „Call of Duty: Black Ops 6“ nach und ist damit der erste Titel der Reihe, der direkt zum Launch in das Abonnement aufgenommen wird.

Mit welchen Spielen beschäftigt ihr euch am kommenden Wochenende? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren