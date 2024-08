PS Plus Essential: Schnappt euch die Spiele aus dem Juli 2024, ehe sie weg sind

PS Plus Essential:

Im Juli fanden abermals drei Titel den Weg in die Essential-Stufe von PlayStation Plus. Da die "kostenlosen" Spiele in Kürze entfernt werden, solltet ihr euch "Borderlands 3" und Co so schnell wie möglich sichern.

In dieser Woche stellte uns Sony die neuen PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat August 2024 vor. Welche neuen Titel geboten werden, verraten wir euch hier.

Wie gehabt erfolgt die Freischaltung der Essential-Titel am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung. In aktuellen Fall wäre dies der 6. August 2024. Für gewöhnlich schaltet Sony die neuen Titel gegen 11 Uhr unserer Zeit frei. Parallel zur Freischaltung der neuen Essential-Titel entfernt Sony am Dienstag die Spiele aus dem Juli 2024.

Solltet ihr euch diese bislang nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen, ehe die Juli-Titel von PlayStation Plus Essential weichen müssen. Nachdem ihr euch die Spiele gesichert habt, könnt ihr sie so lange nutzen, wie euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

Anbei die Übersicht über die PS Plus Essential-Titel aus dem Juli 2024.

PlayStation Plus Essential im Juli 2024

Borderlands 3 | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2019

Metascore: 81

User-Score: 5,6

Score im PS Store: 4,53

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

NHL 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 71

User-Score: 3,5

Score im PS Store: 2,8

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Among Us | PS4, PS5

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 85

User-Score: 6,8

Score im PS Store: 3,61

Preis im PlayStation Store: 3,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der Freischaltung der Essential-Neuzugänge für den August 2024 wartet als nächstes die offizielle Enthüllung der neuen Titel für die Stufen Extra und Premium. In diesem Monat erfolgt die Ankündigung der Extra- und Premium-Titel am 14. August 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

Die Freischaltung erfolgt wie gehabt am darauffolgenden Dienstag. In diesem Fall am 20. August 2024 gegen 11 Uhr. Solltet ihr bislang kein PS Plus-Abo euer Eigen nennen, legen wir euch unsere ausführliche Übersicht ans Herz. Diese verrät euch unter anderem, welche Inhalte die Stufen Essential, Extra und Premium bieten.

Auch zu den Preisen und exklusiven Features der unterschiedlichen Stufen verraten wir euch alles, was ihr zu PlayStation Plus wissen müsst.

