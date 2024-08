Warzone und Modern Warfare 3: CoD-Cheatern ging es an den Kragen – Activision nennt Zahl

Nächster großer Bann von Activision! In den vergangenen Stunden hat der Publisher in „Call of Duty“ erneut ordentlich aufgeräumt. Betroffen sind davon „Warzone“ und „Modern Warfare 3“.

Über 65.000 Cheatern ging es damit an den Kragen. Sowohl der Ranked-Modus als auch der normale Multiplayer wurde berücksichtigt. Nach den Banns haben die Verantwortlichen übrigens die aktuellen Ranglisten zurückgesetzt. Auch weiterhin möchte das Team die Spielmodi überwachen und betrügende Spieler bestrafen.

Konten wegen Cheating und Boosting gesperrt

Das Anti-Cheat-Team RICOCHET: über die Maßnahme: „Das Ricochet Anti-Cheat-Team hat jetzt die Ranked-Play-Ranglisten in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare 3 bereinigt und Konten wegen Cheating und Boosting gesperrt.“

Ob diese Bannwelle großartig etwas bringt? Ein paar Nutzer in den Kommentaren meinen nein. Schließlich verwenden viele Cheater sogenannte Spoofer, mit denen sich die Hardware-ID verschleiern lässt. Im Falle einer Sperre können sie einfach eine neue Fake-ID erstellen und weitermachen wie bisher.

Erst kürzlich verbuchte Activision einen großen Erfolg im Kampf gegen die Cheater. So entschied sich Raging Nation dazu, den Betrieb aufgrund eines drohenden Rechtsstreits komplett einzustellen.

Wie wir neulich berichteten ist „Call of Duty: Modern Warfare 3“ inzwischen über den Game Pass erhältlich. Dadurch sind viele neue Cheater hinzugekommen, weil auch die PC-Version zugänglich ist.

Der nächste Ableger erscheint am 25. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Für 79,99 Euro könnt ihr vorbestellen. Early-Access-Nutzer haben zwischen dem 30. August und 4. September die Möglichkeit, die geschlossene Betaphase zu spielen. Ab dem 6. September ist dann die Open Beta verfügbar, die bis zum 9. September läuft.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren