Call of Duty: Erfolg für Activision – Einer der größten Cheat-Anbieter schließt seine Pforten

In den vergangenen Jahren griffen die „Call of Duty“-Studios auf unterschiedliche Maßnahmen zurück, um der Cheater-Problematik Herr zu werden und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.

Oftmals kam das Ganze jedoch einem Kampf gegen die sprichwörtlichen Windmühlen gleich. Wurde eine neue Maßnahme ergriffen, zogen die Anbieter von Cheats meist relativ schnell nach. Wie die Kollegen von Mp1st berichten, gelang Activision im Kampf gegen die Cheater-Problematik kürzlich zumindest ein Achtungserfolg.

So schloss mit Raging Nation einer der größten Anbieter von Cheats für „Call of Duty“ seine Pforten. Einen Schritt, den der Cheat-Anbieter auf einen drohenden Rechtsstreit mit Activision zurückführte.

Activision ein übermächtiger Gegner

Auf der offiziellen Website weist Raging Nation darauf hin, dass der Cheat-Anbieter einem Rechtsstreit mit einer Branchengröße wie Activision finanziell nicht gewachsen ist. Daher entschieden sich die Verantwortlichen nach einer rechtlichen Mitteilung seitens des Publishers dazu, den Betrieb einzustellen.

„Jemand, der mit unserem Unternehmen in Verbindung steht, hat eine rechtliche Mitteilung von Activision erhalten. Wir stimmen den in diesen rechtlichen Forderungen aufgestellten Behauptungen möglicherweise nicht zu, aber wir sind nicht in der Lage, mit einem so großen Unternehmen zu prozessieren“, so der Cheat-Anbieter.

„Es bereitet uns keine Freude, Ihnen allen mitteilen zu müssen, dass wir unser Geschäft ab heute schließen werden.“

Ein weiterer Anbieter von Cheats gab sich kürzlich geschlagen

Bei Raging Nation handelt es sich übrigens nicht um den einzigen Anbieter von Cheats, der zuletzt den Vertrieb seiner Produkte einstellte. Auch Stealthware gab sich kürzlich geschlagen und nahm seine Website vom Netz. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass wir es hier möglicherweise nur mit temporären Erfolgen zu tun haben.

In vielen Fällen kehren die Anbieter von Cheats nämlich einfach unter einem neuen Namen zurück und bieten ihre Produkte erneut an.

Der nächste „Call of Duty“-Ableger trägt den Namen „Black Ops 6“, entsteht bei den Entwicklern von Treyarch und erscheint am 25. Oktober 2024. Wie es bei den diversen Vorgängern der Fall war, bekommt auch „Black Ops 6“ vor dem Launch eine Beta spendiert. Für Early-Access-User findet die erste Phase der Beta vom 30. August 2024 bis zum 4. September 2024 statt.

Weiter geht es mit der offenen Beta, die am 6. September 2024 startet und bis zum 9. September 2024 zur Verfügung steht. Der Start und das Ende erfolgen jeweils um 19 Uhr unserer Zeit.

