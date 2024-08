Dead by Daylight: Castlevania-DLC hat einen Termin – Trailer veröffentlicht

Dead by Daylight:

Endlich steht der Release-Termin für den nächsten großen DLC zum Survival-Horrorspiel "Dead by Daylight" fest, bei dem es vampirisch zur Sache geht.

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass schon bald ein „Castlevania“-DLC für das Horrorspektakel „Dead by Daylight“ erscheinen wird. Allerdings hatte sich Entwickler Behaviour Interactive mit genaueren Angaben zum Release-Termin zurückgehalten – bis jetzt. Denn mittlerweile gibt es diejenigen Infos, auf die viele Fans sehnlichst gewartet haben.

Wann erscheint Dead by Daylight: Castlevania?

Entwickler Behaviour Interactive hat nicht nur den neuen Trailer im Gepäck, sondern enthüllte gleichzeitig auch den finalen Release-Termin für den „Dead by Daylight: Castlevania“.

Demnach müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden, die Veröffentlichung ist nämlich für den 27. August 2024 geplant. Ein öffentlicher Test Build steht ab sofort via Steam bereit. Somit dürfen besonders neugierige Fans bereits vorab einen genaueren Blick auf die neuen Inhalte werfen.

Einen kleinen Vorgeschmack gewährt der erwähnte Trailer:

Was erwartet die Spieler bei Dead by Daylight: Castlevania?

Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich im nächsten großen DLC von „Dead by Daylight“ alles um die ikonische Vampir-Marke „Castlevania“, die in den 1980er-Jahren ihr Debüt auf dem Nintendo Entertainment System feierte.

Das damalige Abenteuer rund um den Vampirjäger Simon Belmont, der sich bei der Suche nach Graf Dracula durch ein Schloss voller Gefahren kämpfen muss, war für viele Spieler der ursprüngliche Einstieg ins Horror-Genre. Bis zum heutigen folgten zahlreiche Sequels, Spin-offs und sogar mehrere animierte Netflix-Serien, die das extrem erfolgreiche Franchise weiter ausbauten.

Über diese Fähigkeiten verfügt Dracula in Dead by Daylight

Im Rahmen der neuen Download-Erweiterung für „Dead by Daylight“ feiert Dracula persönlich sein Debüt im Survival-Horrorspiel. Dank seiner Fähigkeiten als Gestaltwandler kann er verschiedene Formen annehmen und ist somit ein extrem gefährlicher Killer.

Das reicht von der flinken Fledermaus bis hin zum blutdurstigen Wolf. Auf der anderen Seite steht mit Trevor Belmont auch ein Mitglied der berühmten Familie der Vampirjäger zur Verfügung – und zwar in der Rolle eines Überlebenden. Er verfügt ebenfalls über enorme Kräfte und ist somit eine große Bereicherung für jedes Team.

