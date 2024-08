Prince of Persia The Lost Crown: Gefeierter Ubisoft-Hit zum PSN-Bestpreis abgreifen

Prince of Persia The Lost Crown:

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich "Prince of Persia: The Lost Crown" zu kaufen, bekommt jetzt eine besonders günstige Gelegenheit geboten.

Als das Action-Adventure „Prince of Persia: The Lost Crown“ im Januar dieses Jahres auf den Markt kam, dürften wohl selbst die größten Optimisten bei Publisher Ubisoft nicht mit dem großen Erfolg gerechnet haben. Wer das Spiel bisher verpasst haben sollte, kann es sich jetzt zum absoluten Tiefstpreis kaufen.

So günstig ist derzeit Prince of Persia The Lost Crown

Wer sich das jüngste Abenteuer des persischen Prinzen nicht entgehen lassen will, sollte dieser Tage dem offiziellen PlayStation Store einen Besuch abstatten. Dort gibt es beim Kauf der Standard-Edition von „Prince of Persia: The Lost Crown“ einen Rabatt in Höhe von 40 Prozent. Somit kostet das Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft gerade mal 23,99 anstatt 39,99 Euro. Günstiger war das Spiel im PlayStation Store noch nie zu haben.

Wer Interesse an diesem Deal hat, sollte sich jedoch lieber nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Das Angebot im offiziellen PlayStation Store läuft am 15. August 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit aus. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Doch auch die Disk-Version ist derzeit im Angebot: Hier können Spieler bei Amazon für 31,95 Euro zuschlagen.

Das bisher beste Prince of Persia?

Bei „Prince of Persia: The Lost Crown“ handelt es sich um ein klassisches Action-Adventure, das jedoch im Gegensatz zu vielen anderen modernen Spielen des ikonischen Franchise in einem 2,5 D-Look daherkommt.

Im Fokus des Geschehens steht der Protagonist namens Sargon, der mit zwei Schwertern ausgerüstet durch zahlreiche Schauplätze springt, klettert und natürlich auch kämpft. Wie schon bei anderen Titeln Reihe ist es ihm zudem möglich, die Zeit mithilfe spezieller Fähigkeiten zu manipulieren. Auf diese Weise entsteht ein ebenso abwechslungsreiches wie dynamisches Abenteuer.

Weitere Deals:

Die Rückbesinnung an die Wurzeln des Franchise gepaart mit dem eher ungewöhnlichen Look kamen sowohl bei der Fachpresse als auch den Fans gut an. Die Wertung auf der Webseite des Review-Aggregator Metacritic.com steht aktuell bei 86 Prozent. Die Spieler haben ebenfalls beachtliche 8,5 von maximal zehn Punkten vergeben.

Außerdem konnte „Prince of Persia: The Lost Crown“ seit seinem Release vor einem halben Jahr mehrere Auszeichnungen abstauben. Das alles gibt es nun zum Schnäppchenpreis.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Lost Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren