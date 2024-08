Shadows of the Damned: Nachfolger ein Thema – Diese Bedingung muss erfüllt sein

Shadows of the Damned:

Ende Oktober erscheint ein Remaster zum ursprünglich 2011 veröffentlichten Action-Titel "Shadows of the Damned". In einem Interview äußerten sich die Entwickler von Grasshopper Manufacture zu einem möglichen Nachfolger.

Nach der offiziellen Ankündigung im Juni 2023 spendierten die Verantwortlichen von Grasshopper Manufacture dem Remaster zum Action-Titel „Shadows of the Damned“ kürzlich einen Releasetermin.

Wie das Studio bekannt gab, erscheint die Neuauflage passend zu Halloween. Ergänzend zur Enthüllung des Termins sprach Grasshopper Manufacture in einem Interview über die Zukunft der Marke. Im Detail ging es dabei um einen möglichen Nachfolger, an dem die Entwickler irgendwann arbeiten könnten.

Laut Goichi Suda alias Suda51, der zu den kreativen Köpfen hinter dem 2011 veröffentlichten Action-Titeln gehört, ist ein Nachfolger intern definitiv ein Thema, über das man bei Grasshopper Manufacture regelmäßig spricht.

Nachfrage muss vorhanden sein

Zunächst möchten die Entscheidungsträger von Grasshopper Manufacture allerdings abwarten, wie sich das im Herbst erscheinende Remaster zu „Shadows of the Damned“ kommerziell schlägt. Bekanntermaßen verkaufte sich das Original im Jahr 2011 auf einem für den damaligen Publisher EA nicht zufriedenstellenden Niveau.

Dies wiederum führte dazu, dass Electronic Arts von einem Nachfolger oder weiteren Projekten auf Basis der Marke absah. Somit liegt es jetzt an der Community zu beweisen, dass die Nachfrage nach einem weiteren „Shadows of the Damned“-Titel vorhanden ist.

„Wenn sich das Remaster gut genug verkauft und wenn es den Anschein macht, dass genügend Leute sie wirklich haben wollen. Dann würden wir in Zukunft auf jeden Fall zumindest darüber nachdenken, an einer Fortsetzung der Serie zu arbeiten“, sagte Suda.

Die Rechte an der Marke liegen bei Grasshopper Manufacture

Im Gegensatz zu damals sind die Entwickler von Grasshopper Manufacture bei einem weiteren Projekt zu „Shadows of the Damned“ heute nicht mehr auf den Publisher Electronic Arts angewiesen. Stattdessen kündigte das japanische Studio im Jahr 2021 an, sich die Rechte an der Marke gesichert zu haben.

Daher entscheidet Grasshopper Manufacture selbst, wie es mit „Shadows of the Damned“ weitergeht beziehungsweise über einen möglichen Nachfolger. Zunächst konzentrieren sich die Entwickler aber erst einmal auf die Veröffentlichung des Remasters zum Original.

Dieses erscheint pünktlich zu Halloween am 31. Oktober 2024. Versorgt werden der PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Weitere Meldungen zu Shadows of the Damned.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren