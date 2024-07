Shadows of the Damned: Termin zum Remaster steht – Trailer & Details zu den Verbesserungen

Shadows of the Damned:

Mit "Shadows of the Damned: Hella Remastered" feiert der Action-Titel aus dem Jahr 2011 ein Comeback. Wie die Entwickler von Grasshopper Manufacture bekannt gaben, erscheint die Neuauflage pünktlich zu Halloween. Passend zur Bestätigung des Releasetermins lieferte uns das Studio einen Trailer und Details zu den gebotenen Verbesserungen.

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von Grasshopper Manufacture an, dass der ursprünglich im Jahr 2011 veröffentlichte Action-Titel „Shadows of the Damned“ in einer technisch überarbeiteten Version auf die Konsolen und den PC zurückkehren wird.

In dieser Woche ließ Grasshoppers Manufacture die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und bestätigte den finalen Releasetermin von „Shadows of the Damned: Hella Remastered“. Wie das Studio bekannt gab, erscheint die Neuauflage zum Action-Titel am 31. Oktober 2024 und somit pünktlich zu Halloween.

Passend zur Enthüllung des Releasetermins veröffentlichten die Entwickler einen neuen Trailer. Dieser liefert euch Eindrücke aus der Welt von „Shadows of the Damned“.

Diese Verbesserungen bietet das Remaster

Laut den Verantwortlichen von Grasshopper Manufactures bekommt „Shadow of the Damned“ im Zuge des Remasters diverse Verbesserungen spendiert. Beispielsweise verbesserten die Entwickler die Grafik und stabilisierten die Framerate. Darüber hinaus ist eine Darstellung in der 4K-Auflösung mit von der Partie.

Auch einen Kritikpunkt des 2011 veröffentlichten Originals nahm Grasshopper Manufacture in Angriff. Die Rede ist vom seinerzeit fehlenden New-Game-Plus-Modus. Im Remaster von „Shadow of the Damned“ ist dieser endlich mit von der Partie.

Der New-Game-Plus-Modus ermöglicht es euch, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss noch einmal in Angriff zu nehmen. Dabei könnt ihr eure Fortschritte und Ausrüstung übernehmen.

Den Schlusspunkt unter das Remaster setzen neue Outfits, die ihr freischalten dürft.

Ein düsterer Tripp in die Tiefen der Hölle

In „Shadow of the Damned“ schlüpfen wir in die Rolle des heißblütigen Garcia Hotspur. Eines schicksalsträchtigen Tages muss dieser mit ansehen, wie seine Freundin von Fleming, dem Herrn der Unterwelt, entführt wird.

Zusammen mit seinem knochigen Kumpel Johnson tritt Garcia eine Reise in die Unterwelt an und stellt sich den dort lauernden Schrecken.

„Lass der Seele von Rock ’n‘ Roll im Herzen der höllischen Landschaft der Unterwelt freien Lauf“, führen die Entwickler in der offiziellen Beschreibung aus. Spielerisch haben wir es bei „Shadow of the Damned“ mit einem Action-Titel zu tun, in dem ihr auf diverse Waffen und das Wechselspiel zwischen Licht und Dunkelheit zurückgreift.

„Shadows of the Damned: Hella Remastered“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

