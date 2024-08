Lollipop Chainsaw RePOP: Pre-Order-Trailer liefert Gameplay und Eindrücke aus dem Remaster

In dieser Woche gaben die Entwickler von Dragami Games bekannt, dass der Release von „Lollipop Chainsaw RePOP“ im Westen vorgezogen wurde. Sowohl in Europa als auch in Nordamerika erscheint die digitale Fassung knapp zwei Wochen früher als ursprünglich angekündigt.

Passend dazu starteten im PlayStation Store und den anderen Download-Stores in diesen Tagen die Vorbestellungen von „Lollipop Chainsaw RePOP“. Um noch einmal Lust auf mehr zu machen, begleitete Dragami Games den Start der Vorbestellungen mit einem neuen Trailer. Dieser bringt es auf eine Länge von mehr als drei Minuten.

Im Rahmen des Pre-Order-Trailers ermöglichen uns die Entwickler einen ausführlichen Blick auf „Lollipop Chainsaw RePOP“ und die Action, die euch Juliets Abenteuer im Remaster bietet.

Diese Verbesserungen warten im Remaster

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Lollipop Chainsaw RePOP“ hieß, dürfen wir uns im Remaster zum einen auf die üblichen technischen Verbesserungen freuen. Darunter die Unterstützung einer Darstellung in 4K auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S.

Zu den weiteren technischen Optimierungen gehören eine überarbeitete Grafik sowie eine neue Kameraführung.

Mit der verbesserten Kameraführung möchten die Entwickler dafür sorgen, dass euch die automatische Kamera im Gegensatz zum 2012 veröffentlichten Original dieses Mal die volle Übersicht über das Geschehen liefert. Weitere Verbesserungen betreffen das Kampfsystem.

Diesbezüglich führte Dragami Games aus: „Wir möchten die Kämpfe zu etwas umgestalten, das den Spielern von Konsolen-Actionspielen von heute Freude bereiten wird. Indem wir die Trägheit in den Kettensägenkämpfen beseitigen, die Geschwindigkeit anpassen, die Eingabezeit für Cheerleading und Kettensägen-Komboangriffe verbessern sowie die Kamerabewegung optimieren.“

Juliet kehrt auf die aktuellen Konsolen zurück

Nichts geändert hat sich natürlich an der Geschichte von „Lollipop Chainsaw“. Im Remaster schlüpfen wir erneut in die Rolle der wehrhaften Cheerleaderin Juliet. „Juliet, die Nachfahrin einer Zombie-Jägerin, stellt sich gemeinsam mit ihrem Freund Nick und ihrer Familie den Dark Purveyors, um das Auftauchen von Zombies an der San Romero High School an ihrem 18. Geburtstag zu bekämpfen“, heißt es zur Geschichte.

Nach dem vorgezogenen Release erscheint die digitale Fassung von „Lollipop Chainsaw RePOP“ am 12. September 2024. Versorgt werden der PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch. Dem Wunsch nach einer PS4-Version kommen die Entwickler ebenfalls nach. Der PS4-Umsetzung spendierte Dragami Games aber noch keinen Termin.

Stattdessen sprach das Studio hier lediglich von einem Release zu einem späteren Zeitpunkt.

