Lollipop Chainsaw RePOP: Spieler setzen sich für PS4-Version ein – Entwickler äußern sich

Wie die Entwickler von Dragami Games im letzten Monat bekannt gaben, wird das ursprünglich 2012 veröffentlichte „Lollipop Chainsaw“ im nächsten Monat sein Comeback feiern.

Bislang wurde „Lollipop Chainsaw: RePOP“, so der Name des Remasters, lediglich für den PC und die aktuellen Konsolen angekündigt. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder die Frage nach einer PS4-Umsetzung aufkam, meldete sich via X (ehemals: Twitter) der verantwortliche Game Designer Yoshimi Yasuda zu Wort.

In seinem Tweet wies Yasuda darauf hin, dass Dragami Games die Wünsche der Community vernommen hat und diese erfüllen möchte. Einen Termin für eine PS4-Fassung nannte Yasuda allerdings nicht. Stattdessen bittet der Game Director die Community um ein wenig Geduld, bis der Zeitplan des Studios finalisiert wurde.

Das Statement des Game Directors im Wortlaut

„Seit der offiziellen Ankündigung von RePOP haben wir viele Anfragen von Spielern erhalten, das Spiel für die PS4 zu veröffentlichen. Wir möchten den Wünschen der Spieler nachkommen. Bitte wartet auf eine Ankündigung, sobald der Zeitplan festgelegt ist“, so das offizielle Statement des Game Directors.

Im Jahr 2022 wurde „Lollipop Chainsaw: RePOP“ zunächst in Form eines Remakes angekündigt. Nachdem die Fans ihre Befürchtungen äußerten, dass sich die ursprüngliche Spielerfahrung in einem Remake zu sehr verändern könnte, nahmen sich die Entwickler des Feedbacks an und entschieden sich dazu, zugunsten eines Remasters Abstand von ihren Remake-Plänen zu nehmen.

Diese Verbesserungen warten in RePOP

„Lollipop Chainsaw: RePOP“ erscheint am 25. September 2024 für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Zu den gebotenen Verbesserungen gehört zum einen eine optimierte Grafik und eine Unterstützung der 4K-Auflösung. Darüber hinaus besserten die Entwickler von Dragami Games im spielerischen Bereich nach.

Zu den Zielen, die mit den spielerischen Verbesserungen verfolgt werden, äußerte sich das Studio wie folgt: „Wir möchten die Kämpfe zu etwas umgestalten, das den Spielern von Konsolen-Actionspielen von heute Freude bereiten wird. Indem wir die Trägheit in den Kettensägenkämpfen beseitigen, die Geschwindigkeit anpassen, die Eingabezeit für Cheerleading und Kettensägen-Komboangriffe verbessern sowie die Kamerabewegung optimieren.“

