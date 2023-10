Lollipop Chainsaw RePOP: Entwickler sprechen über Verbesserungen am Kampfsystem

In einer kurzen Mitteilung an die Community bestätigte Dragami Games-CEO Yoshimi Yasuda weitere Verbesserungen, die das Remaster "Lollipop Chainsaw RePOP" spendiert bekommt. Freuen dürfen wir uns demnach auf ein überarbeitetes Kampfsystem.

Mit „Lollipop Chainsaw RePOP“ entsteht bei den Entwicklern von Dragami Games aktuell eine technisch und spielerisch überarbeitete Neuauflage des Action-Titels aus dem Jahr 2012.

Via Twitter nannte Yoshimi Yasuda, der CEO von Dragami, weitere Details zu den gebotenen Verbesserungen. Dabei bestätigte Yasuda, dass die Entwickler auch das Kampfsystem und die Kameraführung überarbeiten beziehungsweise optimieren werden. Eine Ankündigung, die die Community definitiv begrüßen dürfte. Schließlich sorgte die Kamera im originalen „Lollipop Chainsaw“ nicht immer für die optimale Übersicht.

„Wir möchten die Kämpfe zu etwas umgestalten, das den Spielern von Konsolen-Actionspielen von heute Freude bereiten wird“, so Yasuda.

„Indem wir die Trägheit in den Kettensägenkämpfen beseitigen, die Geschwindigkeit anpassen, die Eingabezeit für Cheerleading und Kettensägen-Komboangriffe verbessern sowie die Kamerabewegung optimieren.“

Ein Remaster und kein Remake

Nachdem die Entwickler in der Ankündigung im Jahr 2022 darauf hinwiesen, dass es sich bei „Lollipop Chainsaw RePOP“ um ein Remake zum Action-Titel handeln wird, bestätigte Dragami in diesem Monat Änderungen am Design des Spiels . Im Zuge der Stellungnahme kündigte das Studio an, dass die Entwickler von ihren Remake-Plänen abrückten und nun nur noch an einem Remaster arbeiten.

Eine Entscheidung, die die Verantwortlichen aufgrund des bisherigen Community-Feedbacks zu „Lollipop Chainsaw RePOP“ trafen. „Wir haben das Spieldesign von RePOP aufgrund Ihrer Wünsche von Remake zu Remaster geändert“, führte Yasuda zur Änderung des Game-Designs kurz und knapp aus.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Lollipop Chainsaw RePOP“ äußerte sich ein Teil der Spielerinnen und Spieler skeptisch zu den Remake-Plänen. Befürchtet wurde, dass im Rahmen des Remakes zu große Änderungen am Abenteuer von Juliet vorgenommen werden könnten. Mit dem Schritt hin zu einem klassischen Remaster dürften sich diese Befürchtungen erübrigt haben.

„Lollipop Chainsaw RePOP“ erscheint im Sommer 2024 für bisher nicht näher genannte Plattformen. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass das Remaster für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Ob auch die alten Konsolen versorgt werden, bleibt abzuwarten.

RePOPのバトルは、チェーンソーバトルのもっさり感を解消するスピードの変化やチアアタックとチェーンソーアタックの組み合わせコンボの入力受付タイミングの改善など、現行機のアクションゲームユーザーが楽しんでいただけるものに改修します。 Please see attached message in English! pic.twitter.com/qAmHOPuVI0 — 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) October 27, 2023

