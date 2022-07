Lollipop Chainsaw: Produzentenbrief soll Bedenken ausräumen

Seit einigen Tagen ist bekannt, dass „Lollipop Chainsaw“ als Remake neu veröffentlicht wird. Nach der Ankündigung kamen reichlich Fragen auf, die in einem offenen Produzentenbrief zum Teil beantwortet wurden.

Das Hauptziel des „Lollipop Chainsaw“-Remakes sei es, den Spielern, die den Titel spielen möchten, auf den neuen Plattformen die Möglichkeit dazu zu geben, während es nicht beabsichtigt war, ein komplett neues Spiel zu entwickeln.

Auch wenn die Entwickler so nah wie möglich am Original bleiben möchten, sei es nicht gelungen, alle Songs mit einfließen zu lassen. Für 16 der Musikstücke, die einen Großteil des Soundtracks ausmachen, seien die Lizenzen ausgelaufen.

Die Geschichte bleibt erhalten

An anderer Stelle sind hingegen keine Änderungen zu erwarten: „Wir haben zur Kenntnis genommen, dass es Spekulationen gibt, dass das Remake die Geschichte verändern wird. Wir glauben, dass die Geschichte von Lollipop Chainsaw einen großen Teil dessen ausmacht, was die Fans am Originalspiel lieben. Und wir, die Entwickler, sehen das genauso. Aus diesem Grund wird die Geschichte im Remake nicht verändert“, so der Produzent Yoshimi Yasuda.

Ebenfalls soll die Ästhetik von „Lollipop Chainsaw“ beibehalten werden, auch wenn während der Ankündigung von einem realistischeren Aussehen die Rede war. Laut der Aussage von Yasuda bezog sich diese Aussage lediglich darauf, dass die Entwickler die fortschrittliche Rendering-Technologie der aktuellen Spielkonsolen nutzen werden.

„Wir wollen das Design von Juliet nicht verändern. Und die Annahme, dass wir das wollen, ist unbegründet. Wir waren diejenigen, die Juliets Modelldaten vor 10 Jahren nach vielen Versuchen und Fehlern erstellt haben. Und wir fühlen uns ihr mehr als jeder andere zugetan“, so der Produzent dazu.

Aber wie steht es um die Zensur im Spiel? Auch hierzu hinterließ Yasuda ein Statement. Man habe erfahren, dass viele Fans über die Zensur im Spiel besorgt seien.

Eine finale Antwort gibt es aber noch nicht: „Wir haben das Thema noch nicht mit den Plattformbetreibern besprochen und können daher noch nichts dazu sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir beabsichtigen, mit den Plattformbetreibern zu verhandeln, um das Spiel so nah wie möglich an die Originalversion zu bringen.“

Erscheinen soll das Remake von „Lollipop Chainsaw“ im kommenden Jahr. Einzelheiten zu den Release-Plänen und zu den unterstützten Plattformen wurden bisher nicht geteilt.

